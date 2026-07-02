Mit der Schlüsselübergabe der dritten Baustufe ihres Wohnbauprojekts in Spittal hat der gemeinnützige Bauträger Neue Heimat weitere 32 Wohnungen an ihre Bewohner übergeben. Gemeinsam mit den bereits fertiggestellten Bauabschnitten entstanden damit 92 Wohnungen und ein neues Wohnquartier im Bereich Tiroler Straße und 10.-Oktober-Straße.

Die Neue Heimat Kärnten setzt mit dem Projekt auf die nachhaltige Erneuerung bestehender Siedlungsstrukturen und schafft zusätzlichen Wohnraum, ohne neue Flächen in Anspruch zu nehmen. Die dritte Baustufe wurde zwischen 2024 und 2026 realisiert. Insgesamt investierte die Neue Heimat Kärnten rund 7,7 Millionen Euro in das Projekt. Die Planung erfolgte durch Architekt Paul Mandler, die bauliche Umsetzung durch das Bauunternehmen Porr. „Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie durch intelligente Nachverdichtung ein neuer Stadtteil mit hoher Lebensqualität geschaffen werden kann. Gleichzeitig wird wertvoller Boden geschont“, sagt Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer.

Ein Treffpunkt der Generationen

Zahlreiche regionale Unternehmen waren an der Realisierung beteiligt. Die neuen Wohnungen verfügen über zeitgemäße Grundrisse, hohe Energieeffizienz und großzügige Freiflächen und Begegnungszonen. „Wenn immer möglich, setzen wir im gemeinnützigen Wohnbau auf die Erhaltung und Weiterentwicklung bestehender Wohnquartiere. Wo eine Sanierung aufgrund der Bausubstanz nicht möglich ist, bietet das Reconstructing-Modell eine zukunftsweisende Lösung. Das Projekt in Spittal zeigt, wie das gelingen kann. Die Bewohner können in ihrem vertrauten Umfeld bleiben, profitieren aber von modernen, energieeffizienten und qualitätsvollen Wohnungen. Gleichzeitig wird die vorhandene Infrastruktur besser genutzt und durch eine maßvolle Verdichtung zusätzlicher Wohnraum geschaffen“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin und Wohnbaureferentin Gaby Schaunig.

Dem schließt sich Wolfgang Ruschitzka, technischer Geschäftsführer, an: „Gerade in Zeiten steigender Baukosten und wirtschaftlicher Unsicherheiten ist die Schaffung von leistbarem Wohnraum eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Reconstructing Spittal beweist, dass moderne Architektur, nachhaltige Bauweise und soziale Leistbarkeit erfolgreich miteinander verbunden werden können.“