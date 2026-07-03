Die Firma NCA Container- und Anlagenbau GmbH mit Sitz in St. Paul im Lavanttal hielt kürzlich einen Tag der offenen Tür ab. Es kamen knapp 35 Interessierte. Darunter Familien mit Kindern, Anrainer und Menschen, die sich interessieren, im Unternehmen beruflich Fuß zu fassen.

Die Führungen fanden in Kleingruppen von vier bis fünf Personen statt, um bei sehr laut laufendem Betrieb alles hören zu können und die Sicherheit der Besucher sicherzustellen. Zu Mittag ging man zum „gemütlichen“ Teil der Veranstaltung über. „Wir haben den Tag der offenen Tür mit unserer NCA-Grillfeier verbunden, die wir jedes Jahr für unsere Mitarbeiter veranstalten“, informiert die Firma.

Grillfest zum Ausklang © NCA

„Wir möchten uns bei allen Besuchern für das Interesse bedanken und würden uns freuen, wenn sich noch weitere junge Leute bei uns bezüglich Arbeits- und Lehrstelle melden würden“, heißt es weiter. Und: „Bei der Politik der Nachbargemeinde St. Andrä möchten wir uns bei Bürgermeisterin Maria Knauder auch recht herzlich für den Besuch bedanken.“ Dank gelte auch „den Nachbarn und Anrainern der Firma für das Interesse und den Besuch – auch im Hinblick auf unsere Erweiterung und den Ausbau, der in den nächsten Monaten und Jahren stattfinden wird.“