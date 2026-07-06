Spüren wird man es jedenfalls. Da sind sich alle Beteiligten einig. Wenn mit einem Schlag bis zu 25.000 Fahrzeuge mehr Tag für Tag im Grazer Stadtgebiet unterwegs sein werden, werden Behinderungen nicht ausbleiben. Und das Szenario droht, wenn die beiden Röhren des Plabutschtunnels von 2032 bis 2035 komplett erneuert werden. Jetzt hat das große Tüfteln begonnen, wie man einen Verkehrsinfarkt verhindern will. Eine Arbeitsgruppe aus Bund, Land, Stadt, Asfinag und ÖBB hat zum ersten Mal getagt und soll bis Herbst Ergebnisse liefern.

Offiziell will sich vorerst noch niemand äußern, aber klar ist: Im Wesentlichen geht es um vier Maßnahmen, die am Tisch liegen. Eine davon ist der Bau einer dritten Röhre, für den sich die Sozialpartner, das Land und auch die Stadt ausgesprochen haben. Kostenfaktor: mindestens 600 Millionen Euro. Dann könnte je eine alte Röhre erneuert werden und der Verkehr trotzdem wie gewohnt in beide Richtungen fließen.

Plabutschtunnel: Minister Hanke verordnete Asfinag eine vertiefende Prüfung

Die Asfinag hatte die dritte Röhre zunächst abgesagt, im Mai hielt aber Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) fest: „Ich verstehe den Wunsch der Bevölkerung nach einer bestmöglichen Anbindung der Stadt bei gleichzeitig möglichst geringen verkehrlichen Belastungen für die Anrainerinnen und Anrainer während der zwingend erforderlichen Sanierungsarbeiten am Tunnel. Deshalb habe ich die Asfinag beauftragt, einen Faktencheck zur diskutierten dritten Röhre zu erarbeiten.“ Das passiert jetzt.

Aktuell fahren werktags bis zu 50.000 Fahrzeuge durch den Tunnel, also 25.000 pro Richtung und Röhre. Laut Asfinag-Zahlen ist rund die Hälfte dieser Fahrten lokaler Verkehr, der Rest Durchzug. Ist eine Röhre gesperrt, nimmt der Verkehr in der Regel in der Wiener Straße, am Gürtel und der Kärntner Straße massiv zu. Das sind aber Straßen, die schon jetzt am Limit sind. Im Bereich Bahnhofgürtel sind rund 40.000 Kfz pro Tag unterwegs, in der Wiener Straße auf Höhe Shopping Nord 26.000 und in der Kärntner Straße/Don Bosco 24.000. Wie dort weitere 25.000 Kfz-Fahrten verkraftet werden sollen, kann sich niemand recht vorstellen.

Gegen Verkehrsinfarkt: Kommen Doppelstockwagen für die S-Bahn?

Bleibt, den Kfz-Verkehr generell zu reduzieren. Darauf zielen die anderen Maßnahmen, die die Arbeitsgruppe bis Herbst prüft. Eine große Rolle sollen dabei Park+Ride spielen, sprich: Parkplätze, die Autos am Stadtrand oder noch früher abfangen und wo die Menschen dann auf den öffentlichen Verkehr umsteigen – oder auf Leihfahrräder. Ein entsprechendes System wird in der Stadt auch schon lange diskutiert. Wie groß solche Anlagen sein müssten, wo man sie umsetzen kann und ob es dazu zusätzliche Busse braucht, will man bis Herbst wissen.

Maßnahme drei zielt auf die S-Bahn ab. Um die Kapazitäten mit einem Schlag zu steigern, wünscht man sich in Stadt und Land Doppelstockwagen, wie sie die ÖBB seit vielen Jahren in anderen Bundesländern im Einsatz hat. Bereits seit 1996 sind sie rund um Wien unterwegs, auch in Kärnten fährt man im Nahverkehr teilweise zweistöckig. Warum nicht auch im Großraum Graz? Damit könnte man fast doppelt so viele Fahrgäste transportieren, ohne am Takt etwas ändern zu müssen.

Baustellenkoordination: Linie 8 muss bis 2032 fertig sein

Maßnahme vier, die diskutiert wird, bringt streng genommen keine Linderung der Verkehrsfrage, sondern soll zusätzlichen Stau verhindern: Die Stadt muss ihre Großbaustellen so planen, dass sie nicht in den Zeitraum 2032 bis 2035 fallen. Konkret hat man dabei die Linie 8 im Blick, die ja in einem ersten Schritt im Süden über den Griesplatz bis Don Bosco und Reininghaus sowie im Norden über den Lendplatz bis zum Fröbelpark führen soll. Würde man zusätzlich zur Plabutschbaustelle weitere Straßen im Stadtgebiet für Schienenarbeiten sperren, wäre der Verkehrsinfarkt fix. Das heißt: Entweder ist der Abschnitt der Linie 8 bis 2032 fertig – oder der Baubeginn wird nicht vor 2035 sein können. Da muss die Politik aufs Tempo drücken und die Finanzierung sicherstellen.