Stell dir vor, es werden 40 Millionen Euro in eine Verkehrsmaßnahme investiert, welche die Verkehrsreferentin eigentlich gar nicht will. Genau diesen Schleuderkurs fährt die Stadt Graz in der Nähe des ÖAMTC-Stützpunktes im Westen der Stadt: Weil sie ihn stets bloß als „reinen Autotunnel“ sah, wehrte sich die Grazer Vizebürgermeisterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner (Grüne) gegen jene Unterführung in der Josef-Huber-Gasse, die ihre Vorgänger auf Schiene gebracht hatten. Weil aber ohne Unterführung in Reininghaus ab dem Jahr 2028 keine neuen Quartiere mehr möglich gewesen wären, prophezeiten Juristen der Stadt Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe.

Ab 6. Juli

Also gab Schwentner zähneknirschend nach – und so mancher Baggerfahrer Gas: Für das Ziel, in der Verlängerung der Josef-Huber-Gasse rund 140 Meter lang das Stahlwerk Marienhütte sowie die Zugstrecke zu untertunneln, wird heuer seit Februar gearbeitet. Ab 6. Juli erfolgt nun der nächste große Schritt: Mit Blick auf die Unterführung muss auch die Kreuzung mit dem Eggenberger Gürtel umgebaut und so manche Leitung neu verlegt werden. Die Folge: Bis Mitte September werden Nachtarbeiten durchgeführt (von 20 Uhr abends bis 5.30 Uhr früh), in dieser Zeit wird es laut Stadt Graz „in der Nord-Süd-Verbindung“ zur Verengung der Fahrspuren kommen.

So soll ab 2027 die neue Unterführung aussehen, die Reininghaus mit der Innenstadt verbindet © Zechner & Zechner Zt GmbH

„Spezialtiefbauphase“

Auf dem Weg dorthin wurden bereits etliche – durchaus spektakuläre – Arbeiten durchgeführt: Dazu gehörten bislang unter anderen Abbrüche auf dem Werksgelände der Marienhütte, die Suche nach möglichen Kriegsrelikten (wie in Bahnhofsnähe üblich) sowie letztlich die „Spezialtiefbauphase“: Dafür wurden „die Bohrpfähle der westlichen Rampe hergestellt und in weiterer Folge die Pfahlkopfriegel errichtet. Dafür waren unter anderem Schremmarbeiten erforderlich“, heißt es seitens der Stadtbaudirektion.