Das Gymnasium Lienz darf sich über einen weiteren internationalen Erfolg freuen: Markus Amon (4b), David Marizzi (4c), Gregory Ruggenthaler (4b) und Hugo Danielian (4a) gewannen am Samstag beim Finale des BOLYAI-Mathematik-Team-Wettbewerbs in Budapest die Silbermedaille. Nach ihrem Sieg im österreichischen Bewerb musste sich das Quartett lediglich einer Mannschaft aus Tübingen geschlagen geben.

Bereits im Vorjahr hatte die Lienzer Delegation auf internationaler Bühne Silber geholt. Gemeinsam mit ihrem Betreuer Harald Wittmann reisten die vier Schüler als österreichische Bundessieger nach Ungarn. In neuer Besetzung knüpfte das Quartett an den Erfolg des Vorjahres an.

Große Freude über Silber © Gymnasium Lienz

Der Bewerb zählt zu den anspruchsvollsten Mathematik-Team-Wettbewerben Europas. Innerhalb von 60 Minuten müssen die Mannschaften komplexe mathematische und logische Aufgaben gemeinsam lösen. Gegen die Konkurrenz aus Deutschland, Ungarn, Serbien, Rumänien, Bulgarien und Österreich behaupteten sich die Osttiroler eindrucksvoll. Die neuerliche Silbermedaille unterstreicht die konstant starken Leistungen der Schule.