Ideologisch stehen sich die beiden Parteien natürlich nahe, in dem Fall aber auch persönlich: Die Chefin der deutschen „Die Linke“, Ines Schwerdtner, und der Grazer KPÖ-Chef in spe, Robert Krotzer, sind seit 2023 auch privat ein Paar. Daher war es wenig überraschend, dass Schwerdtner am Wahlabend im Grazer Rathaus auftauchte und mit Krotzer und Bürgermeisterin Elke Kahr den KPÖ-Triumph feierte. Das hat man mit einem Selfie dokumentiert und in den sozialen Medien geteilt.

Die Linke in Deutschland erlebt aktuell auch ein Hoch, zumindest in Berlin: In einer aktuellen Umfrage drei Monate vor der Wahl führt man dort mit 20 Prozent knapp vor den Grünen (19 Prozent), der AfD (18) und der Bürgermeister-Partei CDU (17). Ähnlich wie in Graz sind die Sozialdemokraten auch an der Spree abgeschlagen: Die SPD kommt in der Umfrage nur auf 13 Prozent.

Der linke Aufwind hat durchaus mit der Grazer KPÖ zu tun, denn Schwerdtner und ihre Leute kupfern das Erfolgsrezept von Kahr ab: starker Fokus auf das Thema Wohnen und Spenden. Und vor zwei Wochen hat die Partei einen Gehaltsdeckel eingeführt: Die Bundesabgeordneten behalten von ihrem Polit-Gehalt maximal 3000 Euro netto, das entspricht dem deutschen Medianeinkommen. Der Rest fließt in einen Sozialtopf, das Geld wird dann für soziale Härtefälle verwendet, die man bei persönlichen Sprechstunden erfährt.

Umgekehrt zapfen die Grazer das Social-Media-Wissen der Deutschen an. Speziell auf TikTok, das besonders Junge erreicht, ist die Linke erfolgreich, man wolle die sozialen Medien nicht den Rechten überlassen. „Wir haben unseren Social-Media-Wahlkampf aber schon selbst gemacht“, schränkt Krotzer ein. Natürlich lasse man sich inspirieren, etwa von den Auftritten von New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani oder vom US-Demokraten Bernie Sanders. „Und auch von der Linken. Speziell was TikTok betrifft, haben wir noch Luft nach oben“, so Krotzer.

Die KPÖ setzte schon sehr früh auf die sozialen Medien für ihre politischen Botschaften. Später hat den Wert auch die FPÖ erkannt, die heute bundesweit den professionellsten Social-Media-Auftritt aller Parteien hat.