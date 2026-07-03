So hatte das die 24-Jährige nicht kommen sehen. Die Studentin aus Graz sieht sich mit einer Zahlungsaufforderung der Finanz wegen zu Unrecht bezogener Familienbeihilfe konfrontiert. 2134 Euro soll die junge Frau berappen – für eine Studentin ohne festes Einkommen eine schwer zu stemmende Summe. Das, obwohl die Behörde ihr vorher bestätigt hatte, ihren Anspruch auf Familienbeihilfe überprüft zu haben und die Zahlung deshalb zu gewähren.

Die Vorgeschichte: Die Grazerin hatte vier Semester lang an der Universität Jus studiert, ehe sie sich umorientierte. In der Folge inskribierte sie für ein Public-Management-Studium an der Fachhochschule in Villach. Die Familienbeihilfe samt Kinderabsetzbetrag muss bei so einem Wechsel pausieren – und zwar für die Dauer des ursprünglich gewählten Studiums, im Fall der Studentin also für vier Semester (siehe Factbox). Bei dieser gesetzlich vorgesehenen Wartezeit verkalkulierte sich die 24-Jährige aber und stellte ihren Neu-Antrag für die Sozialleistung zu früh. Das Finanzamt segnete den Antrag dennoch nach Prüfung ab (siehe oben), die Studentin ging in der Folge davon aus, dass alles rechtmäßig wäre.

Familienbeihilfe „nach bestem Wissen und Gewissen“ ausgegeben

Erst später kam die böse Überraschung. „Plötzlich habe ich vom Finanzamt eine Zahlungsaufforderung über 2134 Euro bekommen, weil ich die Wartezeit nicht eingehalten und die Beihilfe acht Monate zu früh beantragt hätte“, berichtet die Studentin. „Ich bin aus allen Wolken gefallen. Warum bestätigt mir das Finanzamt erst, dass ich zum Bezug berechtigt bin, zahlt monatelang aus und fordert das Geld dann auf einen Schwung wieder zurück?“ So einfach sei die Rückzahlung für sie nicht zu bewerkstelligen. „Ich habe die Beihilfe ja nach bestem Wissen und Gewissen für meinen Lebensunterhalt ausgegeben.“

Die 24-Jährige legte Berufung ein, doch auch das half nichts. Das Bundesfinanzgericht bestätigte die Rückforderung, die Studentin muss zahlen.

Die Behörde prüft Details oft erst im Nachhinein

Bei der Arbeiterkammer (AK) kennt man Fälle wie jenen der Studentin zu Genüge. „So etwas passiert leider immer wieder“, sagt Bernadette Pöcheim, Bereichsleiterin für Soziales bei der AK Steiermark. Rechtlich sei das Vorgehen des Finanzamts wasserdicht. „Auch wenn zuerst bestätigt wird, dass grundsätzlich ein Anspruch auf Bezug der Familienbeihilfe besteht, werden die Details oft erst im Nachhinein überprüft. Wir würden uns das auch andersherum wünschen, aber wenn hinterher Faktoren bekannt werden, die dem Anspruch widersprechen, wird eine Rückzahlung vorgeschrieben.“

In den meisten Fällen komme es laut Pöcheim zu solchen Rückforderungen, wenn sich Sachlagen erst nach der Antragstellung ändern, etwa wenn man die erlaubten Zuverdienstgrenzen überschreitet oder die Studienzeiten nicht einhält. „Aber es kommt auch nicht selten vor, dass das Finanzamt später bei genauerer Prüfung feststellt, dass man von Anfang an nicht zum Bezug berechtigt war und rückfordert.“ Vorab sicherzustellen, dass der Anspruch zu Recht besteht, obliege der Eigenverantwortung – eine Auszahlungsbestätigung der Finanz ändere daran nichts.