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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Lady Louise feiert Studienabschluss an Royal-Uni
- Aufreger der Woche: Messner-Sohn Simon will als Vater „vieles einfach anders machen“
- Auftritt der Woche: North Wests (13) Fashion-Week-Besuch ohne Eltern sorgt für Aufregung
- Baby-News der Woche: Stolze Mama: Sienna Miller teilt erstes Foto von drittem Kind
Taylor Swift und Travis Kelce haben „Ja“ gesagt
Ein modernes Märchen hat sein Happy End gefunden: Taylor Swift und Travis Kelce haben geheiratet und ganz New York schien mitzufeiern. Während das Empire State Building in Lavendel erstrahlte, verkündeten riesige Leuchttafeln rund um den Madison Square Garden die frohe Botschaft: „JusT&T Married“.
„Natürlich ist es Kim“ - Lewis Hamilton schwärmt über Kim Kardashian
Beim Heimrennen in Silverstone überraschte Lewis Hamilton mit einer seltenen Bemerkung über sein Privatleben. Vor den Fans sprach der Ferrari-Pilot offen über Kim Kardashian und verriet, welchen Einfluss sie auf ihn hat.
Kate begeistert in Wimbledon
Statt in der Royal Box zeigte sich Prinzessin Kate diesmal ganz nahbar: Sie half an der Kassa, posierte für Selfies und mischte sich unter die Tennisfans. Wir zeigen die schönsten Bilder ihres ungewöhnlichen Wimbledon-Besuchs.
Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza gaben sich Ja-Wort auf Sizilien
Das Hochzeitswochenende ihrer Tochter ließen sich Vater Eros Ramazzotti und Mutter Michelle Hunziker natürlich nicht entgehen.
Opernstar muss nach Zusammenbruch Auftritte absagen
Ein Zusammenbruch zwingt Anna Netrebko zu einer Pause. Die Opernsängerin teilte ihren Fans auf Facebook mit, dass ihr Ärzte ein mehrwöchiges Auftrittsverbot erteilt haben.
Schauspieler Frankie Muniz gibt Ehe-Aus bekannt
Frankie Muniz und Ehefrau Paige Price haben sich nach zehn Jahren Beziehung getrennt. Sie wollen weiterhin miteinander arbeiten und sich um ihren Sohn kümmern.
Capital Bra über Entzug: „Einen? Ich hatte zehn, zwanzig“
Der deutsche Rapper Capital Bra sprach über seine Drogensucht und zig gescheiterte Entzugsversuche.
Patrice Aminati braucht noch eine weitere Strahlentherapie
Vor drei Jahren wurde bei Patrice Aminati Hautkrebs diagnostiziert, bisher schlug keine Therapie an. Die Hitze sei für die Influencerin und Moderatorin besonders anstrengend, wie sie auf Instagram erklärt.
Amal Clooney spricht über den Preis der Prominenz
Seit ihrer Hochzeit mit George Clooney steht auch die renommierte Menschenrechtsanwältin im Fokus der Öffentlichkeit. Nun erzählt sie, wie sehr das ihr Berufs- und Privatleben verändert hat.
Fixgröße der heimischen Society ist verstorben
Der frühere Unternehmer soll einen Herzstillstand erlitten haben. Er wurde 78 Jahre alt und lebte bis zuletzt mit Ehefrau Jeannine Schiller zusammen.
Angelina Jolie überrascht mit Statement zu Liebesleben
In einem aktuellen Interview offenbart Schauspielerin Angelina Jolie, dass sie seit der Trennung von Ex-Mann Brad Pitt nicht mehr gedatet hat. Was die Gründe dafür sind.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!