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In aller Kürze:

Ein modernes Märchen hat sein Happy End gefunden: Taylor Swift und Travis Kelce haben geheiratet und ganz New York schien mitzufeiern. Während das Empire State Building in Lavendel erstrahlte, verkündeten riesige Leuchttafeln rund um den Madison Square Garden die frohe Botschaft: „JusT&T Married“.

Beim Heimrennen in Silverstone überraschte Lewis Hamilton mit einer seltenen Bemerkung über sein Privatleben. Vor den Fans sprach der Ferrari-Pilot offen über Kim Kardashian und verriet, welchen Einfluss sie auf ihn hat.

© IMAGO/Jean François Ottonello

Statt in der Royal Box zeigte sich Prinzessin Kate diesmal ganz nahbar: Sie half an der Kassa, posierte für Selfies und mischte sich unter die Tennisfans. Wir zeigen die schönsten Bilder ihres ungewöhnlichen Wimbledon-Besuchs.

Das Hochzeitswochenende ihrer Tochter ließen sich Vater Eros Ramazzotti und Mutter Michelle Hunziker natürlich nicht entgehen.

Ein Zusammenbruch zwingt Anna Netrebko zu einer Pause. Die Opernsängerin teilte ihren Fans auf Facebook mit, dass ihr Ärzte ein mehrwöchiges Auftrittsverbot erteilt haben.

Frankie Muniz und Ehefrau Paige Price haben sich nach zehn Jahren Beziehung getrennt. Sie wollen weiterhin miteinander arbeiten und sich um ihren Sohn kümmern.

Der deutsche Rapper Capital Bra sprach über seine Drogensucht und zig gescheiterte Entzugsversuche.

Rapper Capital Bra hat mehrere Entzugsversuche hinter sich © KLZ / Nicole Kubelka Via Www.imago-images.de

Vor drei Jahren wurde bei Patrice Aminati Hautkrebs diagnostiziert, bisher schlug keine Therapie an. Die Hitze sei für die Influencerin und Moderatorin besonders anstrengend, wie sie auf Instagram erklärt.

Seit ihrer Hochzeit mit George Clooney steht auch die renommierte Menschenrechtsanwältin im Fokus der Öffentlichkeit. Nun erzählt sie, wie sehr das ihr Berufs- und Privatleben verändert hat.

Amal und George Clooney | Amal Clooney über die Schattenseiten ihrer Ehe mit George © AFP/Adrian Dennis

Der frühere Unternehmer soll einen Herzstillstand erlitten haben. Er wurde 78 Jahre alt und lebte bis zuletzt mit Ehefrau Jeannine Schiller zusammen.

Jeannine Schiller mit Gatte Friedrich im Jahr 2018 © IMAGO

In einem aktuellen Interview offenbart Schauspielerin Angelina Jolie, dass sie seit der Trennung von Ex-Mann Brad Pitt nicht mehr gedatet hat. Was die Gründe dafür sind.

Angelina Jolie will sich auf ihre Kinder konzentrieren © AP/Jordan Strauss

Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende!