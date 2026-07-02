Vor 40 Jahren wurde das Altstadtfest vom Allgemeinen Turnverein (ATV) Feldkirchen ins Leben gerufen. Vor 20 Jahren stieg dann auch das MF Marketing Feldkirchen ein. Das Fest zog Jung und Alt in die Innenstadt von Feldkirchen. Doch dieses Kapitel ist nach der 40. Auflage vorbei. „Das Altstadtfest war ein großartiges Kapitel, welches mit viel Danke verbunden ist, aber es ist nach diesem Jahr vorbei“, erklärt Andrea Pecile vom MF Marketing. „Es wird im nächsten Jahr an diesem Wochenende sicher eine Veranstaltung geben. Nur sicher nicht in dieser Form und es wird auch nicht Altstadtfest heißen“, fügt Pecile an.

Das Fest sei laut den Organisatoren nicht mehr zeitgemäß. Auch Erhard Blaßnig, Gründer und Organisator des Fests, bestätigt das „Aus“ und sagt: „40 Jahre, das war eine schöne Zeit. Auf das Ende blicken wir mit einem lachenden und weinenden Auge. Wir sind dankbar, dass alles immer unfallfrei und reibungslos über die Bühne ging. Ein amüsanter Fakt: Unser Fest war der Geburtshelfer vom Klagenfurter Altstadtzauber. Die Klagenfurter sind nach Feldkirchen gekommen und haben sich unsere Veranstaltung genauer angesehen.“ Begonnen hat alles mit 1000 Besuchern. „Dann ist die Zahl kontinuierlich auf 15.000 Besucher gestiegen und in den letzten 20 Jahren hatten wir zwischen 8000 und 10.000 Besucher“, so Blaßnig.

Doch bevor das Altstadtfest endet, wird zuerst die Jubiläumsausgabe noch einmal ordentlich gefeiert. Zusammengefasst verwandelt sich die Altstadt in eine Festmeile mit Live-Musik, kulinarischen Angeboten und vielfältigen Attraktionen für Jung und Alt. Zudem spielt die Innenstadtbelebung eine wichtige Rolle, da auch umliegende Betriebe von den Besuchern profitieren würden, heißt es von den Veranstaltern. Bis 2 Uhr früh geht das Fest bei freiem Eintritt an beiden Tagen. Die offizielle Eröffnung mit Bieranstich ist für Freitag, 19 Uhr, geplant.

Pecile ist seit 20 Jahren in der Organisation, während Blaßnig das Fest von Anfang an mitgestaltete (Archivbild) © KLZ / Dorian Wiedergut

Die Eröffnung vom ersten Altstadtfest © KK/Privat

Aber auch Fußballfans kommen nicht zu kurz, der SV M&R Feldkirchen veranstaltet ein Public-Viewing. Doch nicht nur das Zeitgemäße sei für das Ende des Altstadtfests verantwortlich. Behördliche Auflagen, Verwaltungsangelegenheiten, Sicherheitskonzepte, wenig Geld, eine Änderung des Konsumverhaltens und schwindende Besucherzahlen erschweren die Durchführung Jahr für Jahr mehr. „Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert“ betont Blaßnig

Rückblick:

Man hofft, dass das abwechslungsreiche Rahmenprogramm und auch die kulinarischen Angebote wieder mehr Besucher am Samstag in die Tiebelstadt locken. Der Eintritt ist frei.. Unterstützt wird man von der Gemeinde, doch auch dieses Budget hat eine Grenze.

Es bleibt also offen, wie und in welcher Form nächstes Jahr in der Stadt Feldkirchen der Beginn der Sommerferien gefeiert wird. „Es ist nur sicher es wird etwas geben und wir wollen an dem Luna Park festhalten“, fügt Pecile an.