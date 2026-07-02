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Großglockner/Innsbruck/Heiligenblut
Pasterze bald nicht mehr Österreichs größter Gletscher
Die Pasterze unterhalb des Gipfels des Großglockners wird bald nicht mehr den ersten Platz der größten österreichischen Gletscher innehaben. Voraussichtlich noch heuer wird mit dem Abschmelzen des Rest-Eises am "Hufeisenbruch", der letzten Verbindung zwischen Firngebiet und Gletscherzunge, gerechnet, teilten der Alpenverein (ÖAV), der Nationalpark Hohe Tauern und die Geosphere Austria am Donnerstag mit. Zum größten Gletscher Österreichs würde dann der Tiroler Gepatschferner.