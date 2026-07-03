Hitzig geht es in der Gemeinderatssitzung in Mitterdorf an der Raab zu. Die Gemüter sind aufgewühlt. Auf der Tagesordnung: Die Beschlussfassung der Änderung des Flächenwidmungsplanes in Oberdorf. Die Fläche soll von Freiland auf Verkehrsfläche umgewidmet und der Parkplatz vor der Raabklamm vergrößert werden.

Bürgermeister Thomas Derler (ÖVP) richtet sich eingangs an die Zuhörerinnen und Zuhörer aus Oberdorf, die sich großteils gegen den Parkplatz aussprechen. „Es kommen viele Mails, wo es um meine Person geht. Es wäre super, wenn künftig auch ich im Verteiler bin.“

Eine spitze Bemerkung fällt auch Richtung Anrainersprecher Hannes Fuchs, der die Mails schickt und im Publikum sitzt: „Ich werde in den Mails immer als BM bezeichnet. Ich bin weder Bundesminister noch Baumeister. Die richtige Abkürzung für Bürgermeister ist BGM.“

Beschwerde eingereicht

Derler bezieht sich auch auf zwei eingereichte Aufsichtsbeschwerden gegen ihn. Eine befasst sich mit dem Vorwurf, den Gemeinderatsbeschluss nicht einzuhalten, eine weitere mit dem Verbreiten von „Unbewiesenem“ in einer amtlichen Mitteilung – eingereicht von Sprecher Fuchs.

Hintergrund: In der Gemeindezeitung wurde eine Zusammenfassung der Sitzung veröffentlicht. Fuchs wirft dem Bürgermeister vor, darin Unwahrheiten über ihn zu verbreiten. Derlers Stellungnahme dazu liege bereits bei der Gemeindeaufsicht auf. Eine Antwort ist noch ausständig.

Bürgermeister Thomas Derler © Iris Bloder Photography

Derler zu den Gemeindräten: „Erteilen wir den Zuhörern zu diesem Punkt ein Rederecht oder nicht?“ Die Gemeinderäte stimmen dafür, begrenzen die Zeit aber auf zehn Minuten. Die erste Frage aus dem Publikum: „Warum wird nicht die versiegelte Fläche verwendet?“ Derler: „Die Fläche gehört nicht der Gemeinde. Wir müssten Pacht bezahlen. Weiters ist die Fläche nicht richtig gewidmet.“

Am Mittwoch wurde im Gemeinderat über die Flächenumwidmung abgestimmt © KLZ / Julia Kammerer

Als nächstes meldet sich der Anrainersprecher selbst zu Wort: „Ich bin es gewohnt, dass man gelobt wird, wenn man sich engagiert. Hier landet man auf einer Liste, erhält keine Rückmeldungen und es wird einem Belästigung vorgeworfen“, sagt er – wir berichteten.

Gemeinderäte und Fuchs liefern sich ein Wortgefecht. Sind es 20 Parkplätze oder 28? 31? Oder 74? „Beschlossen habt ihr 20 Parkplätze. Warum werden die nicht eingehalten?“, hakt Fuchs nach. „Wir haben immer von 28 Parkplätzen gesprochen und daran halten wir fest“, kontert Derler.

Die Zeit ist vorbei. Derler geht die Einwände durch und scrollt durch seitenlange Dokumente. Das Fazit des beauftragten Raumplanungsbüros: „Die Widmung wird als sachlich gerechtfertigt und raumordungsfachlich vertretbar angesehen.“ Das öffentliche Interesse überwiegt, den Einwänden wird nicht stattgegeben und der Gemeinderat beschließt die Umdwidmung – einstimmig.

Und jetzt?

Derler sagt einen Tag danach: „In der Sitzung haben wir den Endbeschluss für die Umwidmung beschlossen, wohlgemerkt dass der Genehmigungsvorbehalt (hier geht es um die Hochwasseranschlagslinie) seitens des Landes noch nicht aufgehoben ist. Mit den Begründungen, die wir fachlich mit den Unterlagen von unserem Raumplanungsbüro widerlegen können, gehen wir davon aus, dass die Abteilung 13 den Vorbehalt aufheben wird.“