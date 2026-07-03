Radetzkymarsch, was sonst? Natürlich war es der bekannteste österreichische Traditionsmarsch, der das Konzert der Militärmusik Steiermark am Donnerstagabend im Arkadenhof des Landhauses unter großem Jubel von rund 400 Gästen beendete. Aber das Musikstück markierte auch das Ende einer mehr als 30-jährigen Ära. So lange stand Oberst Hannes Lackner an der Spitze des vielseitigen Klangkörpers mit vielen der talentiertesten Musiker des Landes.

Für Lackner bedeutete das Sommerkonzert, das alle zwei Jahre als Zeichen der Partnerschaft zwischen Militärkommando und Landtag im Landhaushof stattfindet, den letzten großen Auftritt mit seiner geliebten Militärmusik. Landtagspräsident Gerald Deutschmann ehrte den scheidenden Militärkapellmeister und überreichte ihm zu diesem Anlass einen besonderen Taktstock. „Hannes Lackner hat die Militärmusik Steiermark nicht nur geführt, sondern auch geprägt, geformt und mit großer Leidenschaft getragen. Sie ist dadurch zu einem musikalischen Aushängeschild unseres Landes geworden“, würdigte Deutschmann seine Leistungen.

Konzert der Militärmusik Steiermark im Landhaushof © LT Steiermark

Wechsel an der Spitze der Militärmusik

Der Wechsel an der Spitze der Militärmusik erfolgte in den letzten Monaten bereits fließend. So führte Lackners designierter Nachfolger Oberleutnant Johann Groß das Orchester beim Militärmusikfestival in der Grazer Stadthalle aufs Parkett und hatte auch am Donnerstag teilweise die musikalische Leitung.