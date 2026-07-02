Bei jeder Weltmeisterschaft wird nach sogenannten „Break-out-Spielern“ gesucht. Also Kicker, die vor dem Turnier noch nicht der großen Masse der Fans bekannt waren, sich aber im Laufe der Endrunde ins Rampenlicht spielen. Ein heißer Kandidat, ein solcher bei dieser WM zu sein, ist Johan Manzambi, der am Freitag (5 Uhr, Servus TV live) mit der Schweiz im Sechzehntelfinale auf Algerien trifft.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler steht bei Freiburg unter Vertrag und kam mit seiner Mannschaft bis ins Europa-League-Finale. In seiner ersten vollen Saison in der Liga sammelte er in 27 Spielen je fünf Tore und Assists, bereits im Juni 2025 feierte er sein Debüt für die Nationalmannschaft. Im Jänner 2023 wechselte Manzambi aus der Jugend von Servette Genf nach Deutschland, wo er schnell den Durchbruch schaffte. Seine Entwicklung ist auch zahlreichen Topklubs nicht entgangen, Berichten zufolge soll unter anderem Newcastle Interesse zeigen, ein Transfer bereits in diesem Sommer ist im Bereich des Möglichen. In der Nationalmannschaft soll der Kreativgeist die Lücke von Xherdan Shaqiri füllen, der nach der EM 2024 seine internationale Karriere beendet hat. Über Manzambi hat der mittlerweile 35-Jährige nur lobende Worte über: „Er ist ein großes Talent und ich denke, er hat eine große Zukunft vor sich.“

Bei der WM musste er sich aber zunächst mit der Jokerrolle begnügen. Gegen Katar und Bosnien-Herzegowina kam er jeweils von der Bank. Nach dem Auftaktspiel gab es sogar scharfe Kritik seines Kapitäns Granit Xhaka: „Wenn der Trainer einen Spieler bringt und dieser versucht einfach, alles zu machen, und man hat nicht mehr die Disziplin auf gewissen Positionen, dann wird es schwierig.“ Auch wenn der Sunderland-Legionär keine Namen nannte, war es unter anderem für den ehemaligen Teamspieler Benjamin Huggel klar, dass Manzambi gemeint war. Im zweiten Spiel strafte er dann seine Kritiker Lügen, traf als „Joker“ doppelt. „Das ist wie ein Traum. Dass ich eine WM spielen kann, zwei Tore schieße und Player of the Match werde. Heute kann ich sicher nicht schlafen.“

Der Traum für Manzambi ging weiter, auch im dritten Spiel gegen Kanada traf er und lieferte noch einen Assist zum 2:1-Sieg. Und das noch dazu bei seinem WM-Startelfdebüt. „Er hat einen unglaublichen Tordrang und arbeitet auch extrem für die Mannschaft in der Defensive“, lobte ihn sein Trainer Murat Yakin nach dem Spiel gegenüber „blue“. „Es ist für uns ein Goldsegen, dass wir so einen Spieler in den eigenen Reihen haben.“ Somit scheint einem weiteren Startelf-Einsatz Manzambis gegen Algerien nichts im Wege zu stehen. „Wenn ein Spieler so fliegt wie er, den musst du nicht aufhalten. Der Typ ist so bescheiden, einfach und frisch. Was er alles macht, die ganze Energie bringt er auf den Platz. Das sind genau solche Profile, die du als Trainer und als Team gerne hast“, bestätigt auch Yakin.

Besonderes Spiel für Petkovic

Ein besonderes Spiel wird es außerdem für Algeriens Teamchef Vladimir Petkovic, der zwischen 2014 und 2021 die Schweiz betreute. Für die „Eidgenossen“ wäre es der dritte Achtelfinal-Einzug in Serie, Algerien könnte dies nach 2014 zum zweiten Mal schaffen. In der Runde der letzten 16 würde es gegen Kolumbien oder Ghana gehen.