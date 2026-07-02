In Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Kärnten tippen am Samstag, dem 4. Juli, Hunderte Musikanten Stift Rein in das Navigationsgerät ihrer Wahl und machen sich auf den Weg nach Eisbach-Rein. Bis zu 800 Musikerinnen und Musiker werden am Wochenende erwartet. Anlass ist das 70-Jahr-Jubiläum der Feuerwehrmusik Eisbach-Rein. Und zum Geburtstag schenkt sich die Kapelle „ein Monsterkonzert“, wie Obmann Manfred Heß lachend erzählt.

Das heißt: Aus dem Geburtstagsfest macht man das erste nationale Bundestreffen der Feuerwehrmusiken. „So etwas hat es bislang noch nicht gegeben“, so Heß. Also macht man es selbst. Die Idee kam der Kapelle schon vor drei Jahren, seitdem plant man die Veranstaltung, „die mit der Zeit immer größer und größer geworden ist“.

Gründer ist mit 99 Jahren kurz vor dem Jubiläum gestorben

Los geht es am Freitagabend ab 20 Uhr mit einer Disco. Der Höhepunkt ist dann am Samstag, 4. Juli. Ab 11 Uhr findet der Einmarsch der unterschiedlichen Kapellen statt, das „Monsterkonzert“ erklingt um die Mittagszeit und dann gibt es bis in die Nacht Programm. Den Abschluss machen um 22 Uhr „Die Hoagis“. Zeit zum Ausruhen gibt es kaum, denn am Sonntag legt man gleich mit einer Heiligen Messe in der Basilika (10 Uhr) und einem Frühschoppen im Festzelt (ab 11 Uhr) nach.

Einer kann leider nicht mehr dabei sein: „Unser Gründer Friedrich Liebscher ist Anfang Juni im 100. Lebensjahr gestorben. Das wäre natürlich der Wahnsinn gewesen, hätte er beim Jubiläum anwesend sein können“, sagt Heß. Man wird jedenfalls eine Trauerminute für ihn abhalten.