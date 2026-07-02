Man stelle sich folgendes vor: Man geht gemütlich zum Brunchen und plötzlich ist man mitten in einen Krimi verwickelt. Das ist am Samstag auf Schloss Albeck der Fall. Beim Krimibrunch schaut man sich nicht nur eine Geschichte an, man wird Teil davon.

Geschrieben wurde das Stück von Schauspielerin Sophie Elkins, die nicht nur im Stück mitspielt, sondern, auch Regie führt und sich um sämtliche weitere Belange kümmert, damit alles reibungslos abläuft. „Angefangen hat alles mit einem Krimidinner, in dem mein Partner mitgespielt hat. Anschließend dachten wir uns, dass es toll wäre, sowas auch einmal zu machen“, erklärt Elkins, die den Dinner-Part strich, und ihn mit einem Brunch ersetzt. So wurde der Krimibrunch geboren.

„Rund ein halbes Jahr habe ich daran geschrieben“, erzählt sie weiter. Das Publikum spielt beim Brunch übrigens eine ganz wichtige Rolle. Man kann aktiv am Geschehen teilnehmen, verschiedene Räume durchstöbern und nach Hinweisen suchen. „Besonders kompliziert war es, einen roten Faden zu finden.“ Zudem musste Elkins Spannung, Humor und Interaktivität vereinen. „Es brauchte die perfekte Mischung.“ Wie sie diese Mischung umgesetzt hat, sieht man am Samstag, 4. Juli, um 10 Uhr auf Schloss Albeck. Karten bekommt man auf Öticket sowie die Krimibrunch und Schloss Albeck Web-Seiten.

Sophie Elkins ist Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin © Elkins

In der Handlung erschüttert ein rätselhafter Todesfall das exklusive Cucumis-Retreat in Albeck: Bei einem einwöchigen Event kommt ein Angestellter unter ungeklärten Umständen ums Leben. Unfall, Selbstmord oder doch Mord? Während hinter der ruhigen Fassade des Rückzugsortes erste Zweifel aufkommen, übernimmt Kommissar Sepp Stadler die Ermittlungen. Der Sepp Stadler, der vor langer Zeit den „Lederhosen-Killer“ geschnappt hat.

Und wer sich nun sorgen macht, dass sich Mord und Brunchen nicht vertragen könnten, der kann beruhigt sein. „Das Stück ist essensverträglich“, schmunzelt Elkins, die sich auch gut Vorstellen kann, einen Krimibrunch auch noch in anderen Locations zu veranstlaten.