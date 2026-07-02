Die Zwergergasse in Lienz gilt als beliebtes Ausgehviertel für Genießer, Feierfreudige und Nachtschwärmer. Vor allem im Sommer ist die Gasse mit ihren vielen Lokalen, Gastgärten und Veranstaltungsreihen ein gefragter Ort der Begegnung.

Damit sich in den Abendstunden alle Besucherinnen und Besucher sicher und ungestört in der Gasse bewegen und das gastronomische sowie musikalische Angebot genießen können, gilt dort von 1. Juli bis 31. August, täglich von 17 bis 24 Uhr, ein generelles Fahrverbot. Dieses bezieht sich auf motorisierte Fahrzeuge und Fahrräder. Zudem dürfen die Lokalbetreiber der Zwergergasse im Sommer ihre Gäste bis Mitternacht im Freien bewirten. Im Gegenzug wurde auf Wunsch der Anrainer die Sperrstunde von 6 Uhr auf 3 Uhr vorverlegt.