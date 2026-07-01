Australien verschärft sein historisches Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige deutlich: Künftig drohen Tech-Unternehmen bei systematischen Verstößen Strafen von bis zu 99 Millionen australischen Dollar (rund 164 Millionen Euro) – doppelt so viel wie zuvor. Parallel dazu werden die Befugnisse der eSafety-Behörde ausgebaut: Sie kann Plattformen nun zwingen, nachzuweisen, welche speziellen Maßnahmen sie umgesetzt haben, um Minderjährigen den Zugang zu versperren. Außerdem darf die Behörde Informationen von Dritten einholen, beispielsweise von den Anbietern von Altersverifikation oder von App-Stores.

Seit dem 10. Dezember 2025 ist Australien das einzige Land weltweit, das Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu Plattformen wie TikTok, Instagram, Snapchat und YouTube per Gesetz verbietet. Seither wurden rund fünf Millionen Konten von Minderjährigen deaktiviert. Kommunikationsministerin Anika Wells pries dies als „enormen Erfolg“ an.

Erste Bilanz ernüchternd

Doch ein halbes Jahr nach Einführung zogen gleich mehrere Studien eine eher enttäuschende Bilanz. Eine im „British Medical Journal“ publizierte Untersuchung der University of Newcastle, die über 400 Jugendliche drei Monate nach Gesetzeseinführung befragte, kam zu dem Schluss: Über 85 Prozent der Unter-16-Jährigen nutzten die blockierten Plattformen weiter. Die Studienleiterin Courtney Barnes dokumentierte „klare Hinweise auf Umgehung“ – darunter Fake-Accounts oder solche von Verwandten und Bekannten. Oft reichte es aus, einfach ein falsches Alter anzugeben.

Eine Befragung der Molly Rose Foundation mit 1050 australischen Zwölf- bis 15-Jährigen zeichnete ein ähnliches Gesamtbild: Bei 61 Prozent jener Jugendlichen, die zuvor auf den betroffenen Plattformen unterwegs waren, funktionierte noch mindestens ein Zugang. 60 bis 64 Prozent derjenigen, die weiterhin Zugriff hatten, berichteten, dass die Plattform gar keine Bemühungen unternommen habe, ihre Accounts zu deaktivieren.

Sorgen bereiten auch die Nebenwirkungen des Verbots: Eine Studie der RMIT University belegt, dass 51 Prozent der Jugendlichen, deren Plattformzugang beschränkt wurde, seitdem weniger Nachrichten aufnehmen. Darüber hinaus setzen laut einem Bericht der zuständigen Aufsichtsbehörde inzwischen fast 80 Prozent der australischen Kinder und Jugendlichen auf KI-gestützte Chatbot-Begleiter – auf Seiten wie Character.AI, wo sie teilweise mit anstößigen Inhalten in Berührung kommen.

Big Tech in der Kritik

Trotzdem rudert Canberra nach diesen ernüchternden Erkenntnissen keineswegs zurück. Die Bußgelder für systematische Verstöße entsprechen nun den Sanktionsniveaus im Wettbewerbs- und Verbraucherrecht. „Es ist offensichtlich, dass Big Tech nicht ausreichend unternimmt, um das Gesetz einzuhalten“, erklärte der australische Premierminister Anthony Albanese. „Es sind immer noch zu viele Kinder in den sozialen Medien unterwegs.“ Ministerin Wells drückte es noch schärfer aus: Die Unternehmen würden „Tricks aus dem Repertoire der großen Tech-Konzerne nutzen und gerade einmal das Nötigste tun, um durchzukommen“, sagte sie.

Auch Terry Flew, Medienwissenschaftler an der University of Sydney, erkennt das eigentliche Problem in der Natur der Plattformen selbst: „Technologien zur Altersüberprüfung müssen systematischer eingesetzt werden.“ Die bisherige Regelung habe den Konzernen zu viel Spielraum gelassen, selbst zu entscheiden, was „angemessene Maßnahmen“ seien – mit dem Resultat, dass am Ende wieder bloße Selbstauskünfte der Nutzerinnen und Nutzer zählen. „Natürlich behaupten sie, 16 zu sein“, meinte Flew mit Blick auf die Jugendlichen. Der größere Fortschritt läge daher weniger an der Verdopplung der Strafen als vielmehr an den gestärkten Kontrollmöglichkeiten der eSafety-Behörde: Künftig können Plattformen verpflichtet werden, zertifizierte Lösungsanbieter für Altersverifikation zu nutzen, statt sich auf Eigenverantwortung zu verlassen.

Süchtig machende Funktionen von Plattformen entfernen

Australien hat das Gesetz schon einmal angepasst: Im März 2026 wurde die Definition einer „schädlichen Plattform“ überarbeitet. Nicht mehr das bloße Vorhandensein eines Nutzerkontos für Minderjährige gilt als Kriterium, sondern spezifische Plattformfunktionen – Empfehlungsalgorithmen, Endlos-Feeds, Push-Benachrichtigungen und Engagement-Loops.

Australiens Erfahrungen werden international intensiv verfolgt. Großbritannien plant ein vergleichbares Verbot für Unter-16-Jährige ab 2027. Frankreich, Dänemark, Spanien und Griechenland überdenken Altersgrenzen von 15 oder 16 Jahren. Auch Österreich plant ein solches. Robert Gerlit, ein deutscher Experte für Digitalisierungsfragen, der die Situation vor Ort in Sydney verfolgt, beurteilt das bisherige Gesamtszenario in Australien trotz der ersten ernüchternden Studienergebnisse optimistisch: Kritische Untersuchungen seien nicht das Ende der Geschichte, sondern möglicherweise der Katalysator: „Je mehr kritisiert wird, desto stärker scheint die Regierung zu versuchen, das Gesetz zu optimieren. Und das in einem Tempo, das im Vergleich zum Bundestag wie Lichtgeschwindigkeit wirkt.“

Die entscheidende Bewährungsprobe für das australische Modell liegt nun in den Händen der eSafety-Behörde – und ob die verstärkten Befugnisse die Konzerne tatsächlich zum Handeln bewegen. Terry Flew hält eine digitale Sorgfaltspflicht („Digital Duty of Care“) für eine wichtige Begleitmaßnahme zu einem Social-Media-Verbot für Jugendliche. „Tech-Unternehmen müssen dazu gezwungen werden, süchtig machende Funktionen von ihren Plattformen zu entfernen“, so der Experte.