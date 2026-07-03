Was die Steirerinnen und Steirer verbindet? Dass sie aufeinander schauen und handeln, wenn Hilfe gebraucht wird. Viele verbindet das Gefühl, Teil eines „Wir“ zu sein, das füreinander einsteht: Schulen, Unternehmen oder Privatpersonen, die ihre Feiern in den Dienst der guten Sache stellen. Und sie alle knüpfen gemeinsam an einem tragfähigen Netz, das in schweren Zeiten auffängt. Einige dieser Helferinnen und Helfer stellen wir hier vor.

Casino Joker‘s: mit vollem Einsatz

Als steirisches Unternehmen sieht es die PA Entertainment & Automaten AG (Casino Joker‘s) als selbstverständlich an, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen, betonen Vorstand Helmut Polanz und Prokurist Christoph Pircher: „Ganz bewusst ohne großes Aufsehen, oftmals im Nahbereich unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nun wollen wir mit unserem sozialen Engagement auch bei der Aktion ,Steirer helfen Steirern‘ einen Beitrag zu gelebter Menschlichkeit leisten. Wir sehen es als unsere Verantwortung, auch jenen zu helfen, denen es nicht so gut geht!“ Christoph Pircher und Helmut Polanz überbringen den Scheck über 5000 Euro.

Austria Guides: Hilfsbereite Steiermark-Botschafter

Am alljährlichen Welttag der Fremdenführer bieten die Austria Guides kostenlose Führungen an. Davon haben aber nicht nur jene etwas, die kundig durch Stadt und Land geführt werden, die steirischen Guides sammeln an diesem Tag auch freiwillige Spenden für Menschen in Not, zum fünften Mal bereits zugunsten von „Steirer helfen Steirern“. Für Johanna Steigenberger, Branchensprecherin der Steirischen Fremdenführer, eine runde Sache: „Wir sind ja Botschafter der österreichischen Kultur und der Steiermark und haben einen starken lokalen Bezug. Und darum spenden wir für Menschen in unserer Umgebung, die dringend Hilfe brauchen!“

MMS Gerlitz Hartberg: gemeinsam Sorgen lindern

Die Klasse 2aM der MMS Gerlitz Hartberg setzte gemeinsam mit ihrer Klassenvorständin Danja Schleimer-Hutz ein starkes Zeichen der Solidarität. Mit großem Einsatz riefen die Schülerinnen eine Spendensammlung ins Leben, um Familien, Kinder und Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Die Motivation hinter der Aktion, die 1235 Euro einbrachte, beschreiben die Schülerinnen mit Begeisterung: „Wir möchten einen Beitrag leisten, Sorgen ein wenig lindern und Hoffnung schenken.“ Mit ihrer Spendensammlung beweisen die Schülerinnen, dass soziales Engagement bereits im Schulalltag einen wichtigen Platz haben kann.

Walter Khom: Eine Blackbox hebt ab

Eine Blackbox verortet man gewöhnlich in einem Flugzeug – bei Walter Khoms Geburtstagsfeier im Novapark-Flugzeug-Hotel diente sie jedoch einem ganz besonderen Zweck. Das Geburtstagskind machte aus der Blackbox kurzerhand eine Spendenbox. Denn sein 60. Geburtstag sollte nicht nur die Gäste in Feierlaune versetzen, sondern auch einer steirischen Familie Anlass zur Freude geben. Die Spendensumme von 2400 Euro wurde von Walter Khom auf 2600 Euro aufgestockt. Andreas Prückler und Sandra Bleiberger-Krajnc von „Steirer helfen Steirern“ nahmen die Spende entgegen, die nun einer steirischen Familie in einer schwierigen Lebenssituation zugutekommt.