Am Samstag, 4. Juli spielt die Band „Still Waters“, bestehend aus Sara Mayrhofer, Alexandra Malli, Thomas Moretti, Alfred Vala und Thommy Puch beim Trummerhof in Floing um 19 Uhr. Die Gäste können sich auf selbst geschriebene Songs freuen, angefangen bei kraftvollen Liedern bis hin zu melancholischen Balladen.

Für die Kulinarik ist gesorgt mit Marios Food-Truck, Wein und Säfte stellt die Hofschenke „D‘Saukuchl“ bereit.

Tickets gibt‘s bei den Gemeinden Floing und Anger sowie beim Spar Lebing, Kosten: 16 Euro. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung am Sonntag, 5. Juli statt.