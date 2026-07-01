Red Bull bleibt unangefochten Österreichs wertvollste Marke. Mit einem Wert von rund 20,1 Milliarden Euro hält der Getränkehersteller den zweitplatzierten Glücksspielkonzern Novomatic mit einem Markenwert von rund 4 Milliarden Euro weiter deutlich auf Abstand.

Das zeigt die heurige Ausgabe der Markenwertstudie. Die Erste Bank schob sich mit einem Markenwertsprung von 26,6 Prozent auf rund 2,9 Milliarden Euro auf den dritten Rang. Die 10 Top-Marken sind zusammen 40,5 Milliarden Euro Wert.

Fast vier Prozent teurer

Damit konnten sie laut dem vom European Brand Institute (EBI) vorgelegten Vergleich den Markenwert gegenüber dem zum Vorjahr um 3,8 Prozent steigern. Das übertreffe das nationale Wirtschaftswachstum und unterstreiche, dass starke Marken wirklich zur Stabilität beitragen, betonte Studienautor Gerhard Hrebicek am Mittwoch. Er fordert eine „österreichische Markenstrategie“ als „wichtigen Impuls“ für den Standort.

Alle wachsen, außer der Verbund

Auf dem vierten Platz rangiert mit 2,8 Milliarden Euro Markenwert Spar, der wertvollste Lebensmittelhändler Österreichs, konnte 4,9 Prozent zulegen. Es folgen die ÖBB mit 2,4 Milliarden Euro (plus 3,9 Prozent), Swarovski mit 2,3 Milliarden Euro (plus 2,3 Prozent) und Raiffeisen mit 2,1 Milliarden Euro (plus 3,8 Prozent).

Einzige Marke mit Verlusten

Zwar verzeichnete der Verbund mit einem Minus von 10,6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro den einzigen Markenwertrückgang, konnte dennoch Platz acht behaupten. Als einen Grund für das Minus nannte Hrebicek einen deutlichen Rückgang von Stromproduktion durch Wasser. „Wir sehen weniger strategisches Potenzial beim Verbund“, erklärte der Studienautor.

XXXLutz rangiert mit rund 1,3 Milliarden Euro (plus 5,2 Prozent) auf dem neunten Platz, noch vor der OMV mit einem Markenwertzuwachs von 2,8 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Damit kehrte die OMV nach einem Rückgang im Vorjahr zu einem moderaten Wachstumskurs zurück.

ÖBB top bei Nachhaltigkeit

Im Bereich Nachhaltigkeit sind die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bereits zum siebenten Mal in Folge die Nummer eins. Novomatic und Verbund vervollständigen die Top 3. Die ÖBB seien ein „Paradebeispiel, wie Nachhaltigkeit in die DNA eines Unternehmens integriert werden kann“, sagte Hrebicek. „Nachhaltigkeit stärkt den Markenwert“ und „zahlt sich aus“, fügte er hinzu.