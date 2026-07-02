Ausgerechnet an jenem Tag, an dem das Arbeitsmarktservice Hartberg jungen Menschen die Arbeit der Einsatzorganisationen näherbringt, ist deren Zusammenarbeit besonders gefragt. „Einer unserer Lehrlinge hatte auf dem Weg in die Arbeit einen Unfall“, berichtet AMS-Geschäftsstellenleiterin Claudia Koglbauer bei der Eröffnung der Veranstaltung „Action & Information – Tag der Einsatzorganisationen 2026“. Aber: Rotes Kreuz und Polizei hätten rasch gehandelt und damit einmal mehr ihren Wert für die Gesellschaft bewiesen, so Koglbauer. Und genau der wird jungen Menschen am Aktionstag nähergebracht.

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet das AMS den interaktiven Informationstag – aufgrund der großen Nachfrage heuer erstmals an zwei Tagen. Hunderte Schüler, Berufsschüler und Kursteilnehmer lernen nach dem gestrigen Auftakt auch heute wieder Polizei, Bundesheer, Militärpolizei, Justizwache und Rotes Kreuz aus nächster Nähe kennen.

Bürgermeister Marcus Martschitsch, Thomas Koch (Polizeiinspektion Friedberg), Claudia Koglbauer (AMS), Matthias Geilhofer (Landespolizeidirektion), Roman Winkler (Rotes Kreuz), Michael Bausackerl (Justizwache), Alfred Hönig-Schnabel (Jägerbattalion), Andreas Fink (Militärpolizei) (von links) © KLZ / Moritz Weinstock

Nähe schaffen durch Information und Interaktion

„Uns ist bewusst geworden, dass Jugendliche eigentlich wenig über die Einsatzorganisationen wissen“, erklärt Koglbauer die Entstehung der Veranstaltung. Eines der Ziele ist deshalb: Barrieren abbauen und Organisationen wie die Polizei als „Problemlöser“ in den Köpfen zu verankern, wie Matthias Geilhofer von der Landespolizeidirektion unterstreicht.

Auch für die Arbeit des Roten Kreuzes ist der Tag wichtig. Freiwilliges Engagement sei eine wesentliche Stütze der Organisation, ohne die der Rettungsdienst nicht bestehen könne, so Ortsstellenleiter Roman Winkler. Gleichzeitig verweist er auf steigende Herausforderungen durch mehr Einsätze, auch angesichts der derzeitigen Hitzewelle.

Die Justizwache steht ebenfalls an beiden Tagen Rede und Antwort und präsentiert ihre vielfältigen Berufsbilder. „Wir beantworten Fragen vom Strafvollzug über den psychologischen Dienst bis hin zur Ausbildung als Verwaltungsassistent“, erklärt Kontrollinspektor Michael Bausackerl.

Attraktive Arbeitgeber in Zeiten der Unsicherheit

Vor dem Hintergrund der aktuellen Weltlage stellt das Bundesheer seine Aufgaben als Arbeitgeber und Garant der Landesverteidigung vor. „Die Welt befindet sich derzeit in einer sehr instabilen sicherheitspolitischen Lage“, betont Oberstleutnant Andreas Fink von der Militärpolizei. Ziel sei es daher, sowohl über militärische als auch zivile Landesverteidigung zu informieren und Nachwuchs zu gewinnen.

Nur, wie gewinnt man junge Menschen für derart herausfordernde Jobs? Von Polizei bis Bundesheer gibt man sich überzeugt, dass der Dienst an der Gesellschaft „sinnstiftend“ ist und mit „Benefits“ wie Verbeamtung, guten Pensionsbezügen und günstigen Essensangeboten zusätzlich attraktiv sei.

Die vielschichtigen Berufsfelder seien zudem bei Weitem keine reine Männerdomäne mehr. Bei der Polizei liege der Anteil der Frauen mittlerweile bei über 20 Prozent. Auch das Bundesheer setzt mit eigenen Programmen verstärkt auf Frauen. Beim Roten Kreuz beträgt der Frauenanteil sogar rund 40 Prozent. Worauf es in allen Organisationen ankomme: Motivation, Teamgeist und der Wille, Verantwortung zu übernehmen.