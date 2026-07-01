Amal Clooney hat seltene Einblicke in ihr Leben an der Seite von Hollywoodstar George Clooney gegeben. Bei einer Diskussionsveranstaltung in Bangkok sagte die Menschenrechtsanwältin, die Hochzeit 2014 habe ihren Alltag grundlegend verändert. Beruf und Privatleben ließen sich seitdem kaum noch voneinander trennen.

Vor allem zu Beginn habe sie befürchtet, durch den Glamour rund um ihre Ehe im Gerichtssaal weniger ernst genommen zu werden. Heute lasse sie sich davon jedoch nicht mehr beeinflussen. Entscheidend seien die eigene Arbeit und Kompetenz, betonte die 48-Jährige.

Kein Smartphone

An erster Stelle stehe für sie aber die Familie. Gemeinsam mit George Clooney schützt sie die Privatsphäre der gemeinsamen Zwillinge konsequent. Fotos der Kinder veröffentlicht das Paar nicht, bei Besuchen müssen Gäste ihre Handys sogar in einem Telefonkorb abgeben.