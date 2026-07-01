Die Europäische Kommission hat die Einfuhrquoten für Stahl spürbar reduziert, um die heimische Industrie zu schützen. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, werden die jährlich zollfrei zulässigen Mengen um 47 Prozent auf 18,3 Millionen Tonnen gesenkt. Für 26 Produktkategorien gilt künftig ein Strafzoll von 50 Prozent, sobald die Quoten überschritten werden. Die neuen Regeln treten am Mittwoch in Kraft und sollen die Auslastung der europäischen Stahlkapazitäten auf rund 80 Prozent anheben.

Mehr Produktion in Europa

Der Branchenverband Eurofer zeigt sich jedoch zurückhaltend. Angesichts der schwachen Nachfrage dürfte die Auslastung lediglich auf 73 bis 75 Prozent steigen, nach derzeit etwa 67 Prozent. Generaldirektor Axel Eggert rechnet damit, dass die EU-Stahlhersteller ihre Produktion um rund 15 Millionen Tonnen steigern könnten – etwa die Hälfte der in den vergangenen Jahren verlorenen Mengen. Um die Wirkung zu verstärken, fordert Eurofer eine Ausweitung der Maßnahmen auf nachgelagerte Bereiche wie Walzwerke oder Zulieferer der Autoindustrie.

Aufteilung unter Partnerstaaten

Künftig wird zudem die Hälfte der Importquoten exklusiv für Länder mit Freihandelsabkommen reserviert. Die übrigen Mengen bleiben grundsätzlich für alle offen, sollen jedoch stärker durch länderspezifische Quoten geregelt werden, orientiert an bisherigen Lieferanteilen. Laut Kommission haben bereits zahlreiche Partnerstaaten dieser Aufteilung vorläufig zugestimmt.

Brüssel begründet die Maßnahmen mit globalen Überkapazitäten und dem Schutz vor Dumping. Erst am Montag hatte die Kommission Gespräche mit Chinas Handelsminister Wang Wentao geführt, der zuvor auch die deutsche Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche getroffen hatte.