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Wien
Van der Bellen überreichte Vorhofer- und Hochner-Preis
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag die renommierten Auszeichnungen Kurt-Vorhofer-Preis und Robert-Hochner-Preis in der Präsidentschaftskanzlei verliehen. Prämiert wurden "Falter"-Chefreporterin Nina Horaczek und ORF-Journalistin Constanze Ertl. Bei der Veranstaltung wurde an die schwierige Lage für die Medienbranche und an ME/CFS-Betroffene erinnert, aber auch hervorgestrichen, dass nicht alles schlecht sei.