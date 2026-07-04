Wer der Hitze der Stadt entfliehen möchte, ist auf dem Goldeck gut aufgehoben. Auf dem Spittaler Hausberg kommen nicht nur Familien und Wanderer auf ihre Kosten, hier wird auch Freunden der guten Küche ein kulinarisches Erlebnis ausgetischt. Auf 2050 Meter Seehöhe gibt es seit Ende 2024 die „Goldalm – Mountain Dining“, ein stylisches Gasthaus am Berg, das Gastroleiter Jörg Thomaschütz mit seinem Team inzwischen Winter wie Sommer zu einem Geheimtipp hat werden lassen.

Die „Goldalm“, sie ist die ehemalige Bergstation der Goldeck-Gondelbahn und war schon dem Verfall preisgegeben, wurde zu einem modernen Restaurant umgebaut. Der beeindruckende Rundumblick auf den Millstätter See, die Nockberge, in das Möll-, Lieser- und Drautal lässt Besucher ins Schwärmen geraten. Diese müssen allerdings gut zu Fuß sein, denn die „Goldalm“ ist im Sommer nur per pedes erreichbar (im Winter mit Skiern). Von der Bergstation der Goldeckbahn (1780 Meter Seehöhe) ist das Restaurant über einen gut beschilderten Wanderweg in rund 50 Minuten erreichbar.

Das klassische Wiener Schnitzel © Andrea Steiner

Um den Panoramablick zu genießen, sollte man mit einem coolen Mountain-Aperitivo starten: die Auswahl reicht unter anderem vom Campari Milano (7,80 Euro) bis zur Goldalm Bloody Mary (9,80 Euro). Das Angebot an Speisen war bei unserem Besuch klein, aber fein. Köstlich die leichte Schärfe, die die Won-Ton-Brühe mit Teigtaschen, Pilzen, Sprossen und Brokkoli in kleiner (9 Euro) oder großer Variante (14 Euro) begleitete. Auf der Karte fand sich auch noch eine Frittatensuppe mit Schnittlauch (groß, 11 Euro).

Die Won-Ton-Suppe © Andrea Steiner

Der knackige Sommersalat mit leicht asiatisch angehauchten Gemüse-Kaiserrollen (16 Euro) war genau das Richtige für den heißen Tag. Das Wiener Schnitzel vom Schwein in Butterschmalz geschwenkt, wahlweise mit Kartoffelsalat oder Pommes, wird ebenfalls als kleine (15 Euro) oder große Portion (24 Euro) angeboten.

Lauwarmer Marillenkuchen © Andrea Steiner

Als Nachspeise wurde ein lauwarmer Marillenkuchen mit Schlag (6 Euro) serviert. Bei der guten Weinauswahl wurde der Gastgeber in Österreich fündig, die Preisgestaltung ist sehr moderat.

Um den Bergsommer am Goldeck so richtig in Fahrt kommen zu lassen, wird heuer ab 12. Juli immer sonntags (10.30 bis 14 Uhr) ein Weißwurstfrühstück angeboten. Auf Vorbestellung können Gäste auch mit einem Shuttle – entweder von der Bergstation Goldeck oder vom Parkplatz Seetal (Gemeinde Stockenboi) – auf den Berg chauffiert werden.