Mit einem Marktanteil von drei Prozent positioniert sich der Feldkirchner Anbieter von smarten AC-Ladelösungen für E-Autos erstmals europaweit unter den Top 10. Das geht aus einer aktuellen Studie des unabhängigen britischen Marktforschungsinstituts LCP Delta hervor. Damit zählt go-e nun offiziell zu den europäischen Top-Anbietern von Ladekonzepten für den privaten und professionellen Einsatz.

Als einzigartigen Erfolgsfaktor nennt go-e-CEO Erik Yesayan die Integrationsfähigkeit der go-e-Wallboxen in andere Systeme: „Unsere Wallboxen und Softwarelösungen sind bewusst so konzipiert, dass sie nahtlos mit anderen Backend-, Energiemanagement- oder Abrechnungssystemen zusammenarbeiten.“ Dies habe den Vorteil, dass sich Energiemanagementsysteme leicht nachrüsten, neu einbauen oder skalieren und mit Abrechnungssystemen kombinieren lassen können. „Dabei legen wir immer Wert auf einfache und komfortable Bedienbarkeit – von der Installation bis zum Einsatz im Alltag.“

CEO Erik Yesayan © Manfred Schusser

Einen weiteren Erfolgsbaustein sieht Yesayan in der Tatsache, dass das go-e-Produktportfolio mittlerweile für jede Anforderung maßgeschneiderte Ladelösungen bereithält. Die exakten Messwerte des Stromzählers sowie der Manipulationsschutz erlauben die gesetzeskonforme Abrechnung von Kilowattstunden für den kommerziellen Einsatz. Beide Produkte sowie die damit verbundenen Softwarelösungen sind international nachgefragt - etwa im Einsatz für Unternehmensflotten, Mehrfamilienhäuser, Parkplatzmanagement, Hotelparkplätze, Abrechnung von Dienstfahrzeugen und mehr.

Beliebt für den Privathaushalt ist der neue go-e-Charger CORE. Wie die Charger der PRO-Familie ist die Ladestation mit einem integrierten Sechs-Meter-Typ-2-Kabel ausgestattet und hardwareseitig nach ISO 15188 für bidirektionales Laden vorbereitet. Er ist, ebenso wie die anderen go-e-Produkte, aktuell in München auf der Power 2 Drive / The Smarter E ausgestellt, Europas wichtigster Messe rund um Erneuerbare Energien und E-Mobilität.