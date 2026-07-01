Wenn die Temperaturen über die 30-Grad-Marke klettern, haben die Facharbeiter der Kebau GmbH einen der härtesten Jobs des Landes. „In der prallen Sonne können sich die Oberflächen bestimmter Materialien auf bis zu 100 Grad Celsius aufheizen. Darauf kannst du Spiegeleier braten“, sagt Dachdeckermeister Franz Kerschbaumer. Trotz der teils hitzigen Arbeitsbedingungen kann das Unternehmen auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Seit 50 Jahren wird der Dachdeckermeisterbetrieb mit Spenglerei und Dachfachhandel von der Familie Kerschbaumer geführt. Seit 25 Jahren ist das Unternehmen in Maria Lankowitz ansässig. „Gegründet wurde die Firma 1905 in Köflach, damit sind wir die älteste Dachdeckerei im Bezirk Voitsberg”, sagt Kerschbaumer.

Entsprechend hat die Kebau GmbH in der Region unzählige Dächer gedeckt – von Einfamilienhäusern über Hochhäuser bis hin zu Sakralbauten. Dazu zählen die Wohnhäuser in der Barbarasiedlung und der Alois-Negrelli-Straße, die Pfarrkirche Köflach sowie der Therapiezubau der Therme Nova. Kerschbaumer erinnert sich besonders gerne an die Baustelle bei der St.-Barbara-Kirche in Bärnbach. „Ein Jahr zuvor hatte ich die Firma nach dem überraschenden Tod meines Vaters übernommen. Die Zusammenarbeit mit Friedensreich Hundertwasser war sehr harmonisch.“ Der Künstler schenkte dem Dachdeckermeister sogar eine Nummerntafel mit dem Kennzeichen „VO KEBAU 1“, die heute die Firmenzentrale ziert.

Nachfolger hat zwei Meistertitel

In zwei Jahren wird der Kommerzialrat, dem für besondere Leistungen im Handwerk die Erzherzog-Johann-Medaille in Gold verliehen wurde, sein Unternehmen an seinen Sohn Franz Roman übergeben. Dieser hat sowohl die Dachdecker- als auch die Spenglermeisterprüfung erfolgreich absolviert. In der Weststeiermark ist der 26-Jährige einer der wenigen, die über zwei Meistertitel verfügen.

Sein fundiertes Verständnis der Bauphysik wird dem HTL-Absolventen dabei helfen, die veränderten Rahmenbedingungen in der Branche zu meistern. „Der Rückgang der Baukonjunktur verschärft den Wettbewerb um die wenigen größeren Neubauprojekte. Wir müssen lernen, dass wir von einer Neubau- in eine Sanierungsgeneration kommen“, sagt Franz Kerschbaumer.

Das Dach im Blick behalten

Er rät grundsätzlich jedem, regelmäßig das eigene Dach zu inspizieren. Wenn beispielsweise rechtzeitig bemerkt wird, dass ein Dachziegel abhandengekommen ist, kann ein größerer Schaden vermieden werden. Service und Reparaturen sind Schwerpunkte des Unternehmens, das auch Wartungsverträge anbietet, bei denen einer der rund 20 Mitarbeiter die Kontrolle des Dachs übernimmt.

Bei Neubauten liegen derzeit Flachdächer im Trend. „Wir bieten aber auch Runddeckungen und andere Ausführungen an, die andere Firmen nicht mehr umsetzen“, sagt Kerschbaumer. Besonderen Wert legt der Dachdeckermeister auf eine individuelle Projektbegleitung von der Planung bis zur Umsetzung: „Eine solide Beratung ist das Um und Auf. Wer eine passende Lösung für sein Dach sucht, ist bei uns gut aufgehoben.“

Imkerei- und Backzubehör

Neben Dachziegeln und Baumaterialien werden am Firmenstandort in der Werkstraße 231 in Maria Lankowitz übrigens auch Imkereibedarf und Backzubehör angeboten. „Meine Lebensgefährtin ist Bäckermeisterin und mein Schwiegervater war Imker. Daraus ist die Idee entstanden, nebenbei auch entsprechende Produkte anzubieten“, erklärt Franz Kerschbaumer.