Mit einem großen Fest und der Vorstellung der Vereinschronik feierte der ÖKB Eichkögl sein 100-jähriges Bestehen. Organisiert wurde das Fest von Obmann Michael Schmidt.

Chronik ergründet Geschichte des ÖKB Eichkögl

In der Chronik wurde von Johann Schleich und Franz Bendl die Vereinsgeschichte detailgenau beschrieben: Nach einiger Vorbereitungszeit gründeten Heimkehrsoldaten aus dem Ersten Weltkrieg den „Kameradschaftsverein ehemaliger Krieger“. Bald darauf wurde das Kriegerdenkmal neben der Pfarrkirche Eichkögl errichtet.

„Die Zeit war von Armut geprägt, doch bereits 1927 konnte eine Vereinsfahne angekauft werden, da man im nächsten Jahr den Bischof in Eichkögl erwartete, wo die enge Verbindung von Kirche und Kameraden demonstriert werden sollte“, berichtet Johann Schleich aus der Vereinsgeschichte. Umstrukturierung, Auflösung und Umbenennung folgten in den ersten 30 Jahren des Vereins.

Mit Musik und regionaler Kulinarik feierten hunderte Gäste und die ÖKB-Mitglieder das Jubiläum in Eichkögl.