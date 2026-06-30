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Monterrey/Boston/Houston (Texas)
Deutschland und Niederlande bei der WM schon gescheitert
Für Deutschland ist auch die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada enttäuschend zu Ende gegangen. Der vierfache Weltmeister verlor am Montag im Sechzehntelfinale gegen Paraguay in Boston im Elfmeterschießen mit 3:4. Nach 90 Minuten und Verlängerung war es 1:1 gestanden. Ebenfalls im Elferschießen kam Marokko weiter. Im Schlager schlug der WM-Vierte von 2022 die Niederlande nach einem 1:1 nach Verlängerung in der Entscheidung vom Punkt 3:2. Brasilien rang Japan 2:1 nieder.