Es sollen in diesen Tagen ziemlich verdutzte Blicke hinterm Lenkrad zu beobachten sein – von Autolenkerinnen und Autolenkern, die in alter Gewohnheit die Rumpold-Tankstelle in Kainbach bei Graz ansteuern. Und plötzlich vor lauter rot-weiß-roten Absperrbändern auf dem Trockenen sitzen. Tatsächlich ist diese Tankstelle auf der Riesstraße, die von etlichen Fahrern zwischen Graz und Gleisdorf genutzt wurde, seit Kurzem gesperrt.

„Vertrag nicht verlängert“

„Wir hätten gern weitergemacht, aber der Vertrag mit uns wurde nicht verlängert“, heißt es seitens der Firma Rumpold auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Den Hintergrund kann wiederum Kainbachs Bürgermeister Matthias Hitl (ÖVP) erklären – und damit auch alle Lenker beruhigen: „Das betreffende Grundstück war bislang in Privatbesitz, nun wurde es von der Firma Leitner gekauft.“

Nachfolge hinter den Absperrbändern ist in Sicht © Saria

Diese Mineralölfirma werde aber fortan an diesem Standort in Kainbach selbst eine Tankstelle betreiben, „laut unseren Informationen schon ab Sommer“, so Bürgermeister Hitl.