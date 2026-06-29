Am Hauptplatz von Trieben fand vergangenen Freitag die feierliche Angelobung von 200 Rekruten, darunter zwei Frauen, des Einrückungstermins Juni statt. Der Festakt in Anwesenheit zahlreicher Angehöriger wurde durch die Militärmusik Steiermark musikalisch umrahmt.

Äußerst stimmungsvoll waren auch der Fackelzug der Sportvereins- sowie der Feuerwehrjugend. Bereits im Vorfeld hatte die Musikkapelle von Trieben ein schwungvolles Platzkonzert gegeben. Es erfülle ihn mit Stolz, dass seine Stadtgemeinde den Soldatinnen und Soldaten einen solch würdigen Rahmen geboten habe, schrieb Bürgermeister Klaus Herzmaier auf Facebook.

Überflug zweier Eurofighter

Der Angelobung wohnten auch zahlreiche Ehrengäste bei, etwa der steirische Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner, Landtagsabgeordneter Marco Triller oder Bezirkshauptmann Nico Groger. Mit dem Überflug zweier Eurofighter wurde noch ein weiterer Höhepunkt gesetzt.