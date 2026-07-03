Der schmale, hohe graue Grabstein auf dem Grazer St.-Leonhard-Friedhof zeigt Spuren der Verwitterung, an den Schriftzügen blättert die Farbe von zwei Buchstaben ab. Hier ruht Ludwig von Benedek, Feldzeugmeister, verkündet die Inschrift. Feldzeugmeister, in der Armee des Habsburgerreiches, ein Generalsrang. Der Name Benedek steht für die Niederlage der österreichisch-kaiserlichen Armee gegen die des Königreichs Preußen in der Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866. Dieser verlorene Krieg vor 160 Jahren zog eine Neuordnung des Reichs von Kaiser Franz Joseph nach sich, einen Aufbruch in neue Zeiten mit zunehmender Demokratisierung und verbrieften Rechten für die Bürger.

Die Schlacht bei Königgrätz vor 160 Jahren zog eine Neuordnung des Reichs von Kaiser Franz Joseph nach sich – einen Aufbruch in neue Zeiten mit zunehmender Demokratisierung © Imago

Preußen will das Ende der österreichischen Vormachtstellung

Unmittelbarer Anlass für den Konflikt wird Schleswig-Holstein, von Österreich und Preußen zwei Jahre zuvor gemeinsam besetzt, ein Territorium, zwei Elb-Herzogtümer, die 1864 noch zu Dänemark gehören. Im Juni 1866 besetzt Preußen das von Österreich verwaltete Holstein, eine Provokation, doch ein Krieg zeichnete sich ohnehin bereits ab. In Österreich laufen die Vorbereitungen auf diesen Waffengang schon seit Monaten. Preußen geht es auch nicht um Holstein, Otto von Bismarck, der Ministerpräsident von König Wilhelm I., will vielmehr die Auflösung des Deutschen Bundes und damit die Beendigung der Vormachtstellung des Kaiserreichs Österreichs in Deutschland. Dafür aber eine „kleindeutsche Lösung“ unter der Führung von Preußen. Schon 1862 hatte Bismarck in einer Rede erklärt: „Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden – das ist der große Fehler von 1848 und 1849 – sondern durch Eisen und Blut.“ Und jetzt war die Zeit angebrochen, die so genannte „Deutsche Frage“ zu lösen, wer künftig in Deutschland den Ton angibt.

Die Preußen und ihr modernes Gewehr

Zum Befehlshaber der österreichischen Nordarmee ernennt Kaiser Franz Joseph den Feldzeugmeister Ludwig von Benedek, der im oberitalienischen Raum erfolgreich gegen piemontesische Truppen kämpfte. Sein preußisches Gegenüber: Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke, der als genialer Stratege gilt, und die Devise ausgibt: Getrennt marschieren, vereint schlagen. In drei getrennten Armeen aufgeteilt, marschieren 221.000 Soldaten der Preußen in Richtung Königgrätz, heute in Tschechien mit dem Namen Hradec Králové, wo sie auf Benedeks 215.000 Mann starke Nordarmee, darunter auch Truppen aus dem mit Österreich verbündeten Sachsen, treffen. Die Preußen sind bereits mit dem modernen Hinterlader-Gewehr ausgerüstet, dieses Zündnadelgewehr erlaubt drei bis fünf Mal schnellere Schüsse als der Vorderlader der Österreicher, allerdings bei einer kürzeren Reichweite. Ob das bis in unsere Tage gebräuchliche Sprichwort „So schnell schießen die Preußen auch nicht“ in Königgrätz seinen Ursprung hat, ist umstritten. Sprachforscher meinen, dieses geflügelte Wort sei wesentlich älter.

Nicht nur das Zündnadelgewehr entschied diese Schlacht, sondern auch die schlecht ausgerüstete kaiserliche Armee, bei der über Jahre zuvor gespart wurde, die veraltete Organisation wie auch die Zögerlichkeit des Feldzeugmeisters Benedek. Im italienischen Raum ist Österreich hingegen erfolgreich. Das junge Königreich Italien versucht sich im Einverständnis mit Preußen, Venetien und das Trentino zu holen, erleidet jedoch bei Custozza trotz zahlenmäßiger Übermacht eine Niederlage. Admiral Wilhelm von Tegetthoff besiegt in der Seeschlacht bei Lissa die Flotte der Italiener. Trotzdem muss Kaiser Franz Joseph Venetien abtreten. Die Preußen verzichten darauf, in Wien einzumarschieren. Bei Gänserndorf im Marchfeld hält König Wilhelm eine Siegesparade ab, an der Spitze marschiert das Musikkorps mit dem gut 1,90 Meter großen Kapellmeister Johann Gottfried Piefke. Sein Bruder Rudolf leitet eine weitere Musikereinheit. „Die Piefkes kommen“, hieß es damals – bis heute. In Gänserndorf erinnert ein Piefke-Denkmal daran.

Bismarck mit Moltke. Bismarck hielt Moltke sein Zigarrenetui hin. Als dieser genüsslich wählte, wusste Bismarck, dass er die Schlacht gewinnen würde © IMAGO

Doppelmonarchie und Grundrechte entstehen

Österreich und Preußen schließen in Prag einen Friedensvertrag, die Habsburger-Monarchie überlässt den deutschen Raum Preußen und orientiert sich neu in Richtung Balkan. Bismarck will die Donaumonarchie als künftigen Bündnispartner erhalten. 1870 wird er den Krieg mit Frankreich vom Zaun brechen und das Zweite Deutsche Kaiserreich unter den Hohenzollern begründen.

Für das geschlagene Österreich und seinen Monarchen bedeutet Königgrätz, dass kein Weg mehr an einer Modernisierung des Staates vorbeiführt. Mit Ungarn, dessen König Franz Joseph ist, wird 1867 ein Ausgleich geschlossen, der dem Land der Stephanskrone mehr Selbstständigkeit gewährt. Die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn entsteht. Der bisher als absoluter Herrscher regierende Franz Joseph muss sich in die Rolle eines konstitutionellen Monarchen fügen, mit noch immer großer Macht ausgestattet. Seine Untertanen im österreichischen Teil des Reiches erhalten jetzt verbriefte Grundrechte. Das „Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger“ garantiert die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz, Glaubens- und Gewissensfreiheit, Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit, Freiheit des Eigentums, Unverletzlichkeit des Hausrechts und des Briefgeheimnisses, die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre, wie auch die freie Berufswahl und einige weitere Grundrechte mehr.

Feldzeugmeister Benedek, mit Vorwürfen überhäuft, zieht sich verbittert nach Graz zurück, wo er 1881 stirbt. Seine Niederlage bedeutete jedoch für die Bürger des Reiches einen Sieg, den Anfang eines Schritts in die Zukunft, in der Menschen mit Grundrechten ausgestattet sind. Das Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 gilt bis heute.