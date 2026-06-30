Zuwachs gibt es in der obersten Führungsetage der Raiffeisenbank Leibnitz: Nach einem Beschluss des Aufsichtsrates steigt der bisherige Prokurist, Alexander Schauperl, mit 1. Juli zum Vorstandsdirektor auf. Gemeinsam mit den amtierenden Vorstandsdirektoren Peter Wippel und Andreas Draxler soll Schauperl die künftige strategische Ausrichtung der südsteirischen Bank maßgeblich weiterentwickeln. „Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat, meinen Kolleginnen und Kollegen und beim Vorstand für das mir entgegengebrachte Vertrauen. In meine neue Funktion starte ich voller Tatendrang“, betont Schauperl.

Das neue Führungstrio der Raiffeisenbank Leibnitz: Die Vorstandsdirektoren Peter Wippel, Alexander Schauperl und Andreas Draxler © Raiffeisenbank Leibnitz

Schauperl hat in der Raiffeisenbank Leibnitz eine beeindruckende Karriere durchlaufen. Der gelernte Kraftfahrzeugtechniker begann im Jahr 2000 als Schaltermitarbeiter. In den folgenden Jahren sammelte er sowohl in der Privat- als auch in der Firmenkundenbetreuung umfassende Erfahrung. Zuletzt leitete der Absolvent des Masterstudiums „Premium Banking“ sowie zahlreicher Fortbildungen das Privatkundengeschäft.