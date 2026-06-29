Eine derartige Abkühlung hätte sich diese Pogusch-Kuh am Montagmorgen wohl am liebsten gespart. Nicht ahnend stellte sie sich auf die Abdeckung einer bereits aufgelassenen Jauchengrube. Doch jene brach schließlich unter ihr ein und die Kuh stürzte in die mit Wasser gefüllte Grube.

Die Feuerwehr rückte mit 15 Kameradinnen und Kameraden an © Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen im Mürztal

„Bei unserer Erkundung wurde ein bereits stark geschwächtes Tier vorgefunden, das zu ertrinken drohte. Wir haben die Kuh sofort gegen weiteres Absinken gesichert und gleichzeitig das Wasser mittels zweier Tauchpumpen aus der Grube gepumpt“, erklärt man seitens der Feuerwehr St. Lorenzen im Mürztal, die zur Hilfe gerufen wurde.

Anschließend konnte das verunfallte Tier mithilfe des Rüstfahrzeugkrans und breiter Hebebänder schonend aus der Grube gerettet werden. Die ebenfalls alarmierte Tierärztin übernahm die medizinische Versorgung, bevor die Kuh, die mit einem Schock davonkam, wieder an ihre Besitzer übergeben werden konnte. Der Einsatz beschäftigte die Feuerwehr zwei Stunden lang.