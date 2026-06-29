Mit viel Einsatz organisierten drei Schüler der 3a-Klasse, Luca Pluschnig (13), Arian Begic (14) und Raphael Gailer (13) im Mai dieses Jahres einen Spendenlauf , an dem die gesamte Schülerschaft der Mittelschule (MS) Landskron teilnahm. Im Rahmen des Fit4Future-Programms der Schule übernahmen sie die gesamte Planung und Koordination der Veranstaltung. Von den Semesterferien bis zum Lauftag am 29. Mai arbeiteten die Jugendlichen rund drei Stunden pro Woche an ihrem Projekt.

Von Klasse zu Klasse für die gute Sache

Damit möglichst viele Schülerinnen und Schüler am Spendenlauf teilnahmen, setzten die drei Organisatoren auf intensive Informationsarbeit. Sie verfassten ein Infoblatt, stellten ihr Vorhaben persönlich in allen Klassen vor und hängten die Informationen noch zusätzlich in den Schulräumen aus. Jede Schülerin und jeder Schüler erhielt außerdem einen Sponsorenvertrag: „Damit konnten sie zu ihren Eltern oder Großeltern gehen und pro gelaufener Runde auf unserem Sportplatz verpflichteten sich die Sponsoren 0,50 Euro zu spenden“, erklärt Arian. Der Aufwand lohnte sich: Insgesamt wurden 3238,90 Euro gesammelt. Die Spendensumme wurde am Montagvormittag an die Jugendnotschlafstelle Juno in Villach übergeben. Dass die Aktion ein derart großer Erfolg wird, überraschte auch die Initiatoren selbst: „Als der Betrag feststand, waren wir ein bisschen geschockt und haben geglaubt, dass wir träumen“, erzählen die Schüler.

Die Aufgaben während der Projektphase waren übrigens klar verteilt: Arian Begic und Raphael Gailer übernahmen die Rolle der Projektleiter, waren verantwortlich für die Organisation und einen reibungslosen Ablauf. Luca Pluschnig war als Medienbeauftragter für Fotos, Präsentationen und die Dokumentation des Projekts verantwortlich. Unterstützt wurden die drei Jugendlichen von ihrer Klassenvorständin Jutta Jost und der Klassenlehrerin Monika Marginter.