Die Ultrarennradfahrerin Jasmin Spiegelberg aus Leoben absolvierte kürzlich ihr erstes Race Across Austria (RACA) North to South. Dabei fuhr die Onkologin 1000 Kilometer ohne Hilfe von außen durch ganz Österreich. Und die Anstrengung hat sich ausgezahlt. In der Kategorie „Solo Female“ erreichte Spiegelberg den zweiten Platz. Sie betont: „Ich bin mit dem zweiten Platz für mein erstes 1000-Kilometer-Rennen überaus glücklich. Es war wirklich ein Abenteuer und brachte mich mental als auch logistisch an meine Grenzen.“ Die Patienten am LKH Hochsteiermark bringen ihrer Ärztin nun immer Topfengolatschen mit – ihren liebsten Proviant während des Radfahrens.