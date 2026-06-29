Die Singgemeinschaft St. Kathrein am Offenegg nahm ihr Publikum am Freitag im Kathreiner-Haus mit auf eine musikalische Weltreise. Vor einem voll besetzten Saal begeisterten die Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit dem Brassquintett Weiz das Publikum.

Unter der Leitung von Doris Bratl und der Moderation von Obmann Thomas Derler, präsentierte die Singgemeinschaft Lieder von allen Kontinenten dieser Erde. Von gefühlvollen Melodien bis hin zu schwungvollen internationalen Klängen spannte sich ein abwechslungsreicher musikalischer Bogen.

Bereichert wurde der Abend durch die Co-Moderatorin Nina Bratl, die aufgrund ihrer eigenen Weltreise persönliche Geschichten mit dem Publikum teilte. Neben dem musikalischen Genuss stand an diesem Abend auch ein sozialer Gedanke im Mittelpunkt: Ein Teil jeder Eintrittskarte kommt dem Verein „Mehr Mut“ zugute, der ein von Nina Bratl unterstütztes Hilfsprojekt in Ruanda begleitet. Damit setzte der Konzertabend auch ein starkes Zeichen für internationale Solidarität und gelebte Menschlichkeit.