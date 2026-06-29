Die exakte Unfallstatistik ist nicht auf dem letzten Stand. Aber bis zum Herbst des Vorjahres hatte man in der Stadtverwaltung 30 Poller-Crashs in zwei Jahren vermerkt und einen Schaden von rund 322.000 Euro für Reparaturen an der versenkbaren Straßensperre für Autofahrer. Die Poller geben ja bei der für Autos gesperrten Radstraße Marburger Straße den Weg für Busse der Graz Linien frei. Danach fährt die Sperre aber so rasch wieder hoch, dass sie Autofahrer in Serie in Unfälle verwickelt.

Am Montagmorgen gegen 7:45 Uhr krachte es ebendort wieder gewaltig. Die Bilanz: ausgelöste Airbags, ein schwer beschädigter Pkw, ein demolierter Poller und ein leicht verletzter Lenker, wie die Polizei gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt. Die Situation vor Ort ist eigentlich mit Verkehrstafeln unmissverständlich ausgeschildert. Trotzdem krachen immer wieder Lenker in die versenkbaren Poller.

Das wird einmal mehr für Zündstoff in einer lange geführten Polit-Diskussion über Sinn und Unsinn der Radstraße und der Poller sorgen. Die ÖVP fordert seit Jahren deren Rückbau. Stattdessen hat die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner knapp vor der Wahl von der Sperre der Marburger Straße ausgehend die Verkehrsberuhigung des Harmsdorf-Viertels begonnen.

Das Warten auf die Umrüstung auf Videokameras

Im Herbst hatte Schwentner angekündigt, dass die Poller im Mai 2026 durch eine Videoüberwachung ersetzt werden könnten, weil dies durch eine Novelle der Straßenverkehrsordnung möglich werde. Dann müssen Lenker das Lehrgeld nur in Form von Geldstrafen leisten und nicht mehr mit den Reparaturkosten für ihre demolierten Autos. Bis jetzt wartet man aber vergeblich auf den Umbau. Es fehle noch die landesgesetzliche Grundlage für die Videoüberwachung, heißt es bei Schwentner.