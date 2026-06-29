Die aktuellen Bevölkerungszahlen der Statistik Austria belegen es: Die Steiermark stagniert. Im Vorjahr stieg die Anzahl der Steirerinnen und Steirer nur um 48 Personen an. Damit ließe sich nicht einmal ein ganzer Autobus füllen. Mit Jahresbeginn 2026 lebten demnach exakt 1.271.764 Menschen in der Steiermark, mehr als 37 Prozent davon, 37,2 Prozent, um genau zu sein,, leben in der Landeshauptstadt Graz oder im Bezirk Graz-Umgebung.

In den vergangenen 20 Jahren nahm die Einwohnerzahl von Graz um 25,3 Prozent zu, im Vorjahr waren es 0,5 Prozent. Graz wächst, allerdings auf Kosten der Obersteiermark. Denn in den vergangen zwei Jahrzehnten schrumpften die Bezirke Murau (-12,6 Prozent), Leoben (-9,5 Prozent), Bruck-Mürzzuschlag (-8,9 Prozent) und Murtal (-6,7 Prozent) am stärksten.

Niedrigstes Bevölkerungswachstum seit 2009

Die Steiermark ist kein Einzelfall, auch österreichweit verzeichnete man 2025 das niedrigste Bevölkerungswachstum seit 2009. Mit 1. Jänner 2026 lebten den endgültigen Ergebnissen von Statistik Austria zufolge 9.215.956 Menschen in Österreich. Das sind um 18 743 oder 0,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zunahme ist damit nur halb so groß wie 2024 (+38 463 Personen bzw. +0,4 Prozent). Ein ähnlich niedriges Bevölkerungswachstum gab es in Österreich zuletzt 2009 (+16 640 Personen bzw. +0,2 Prozent).

37,2 Prozent der steirischen Bevölkerung leben in Graz oder im nahen Umland der Landeshauptstadt. © Klz / Stefan Pajman

Wachstum nur durch Zuzug

Aber es waren nicht die Geburten, die zum – wenn auch schwachen – Anstieg führten. „Das Bevölkerungswachstum in Österreich ergibt sich ausschließlich aus internationaler Zuwanderung. Insgesamt zogen im Jahr 2025 knapp 162.000 Menschen aus dem Ausland nach Österreich, während 131.000 von Österreich ins Ausland abwanderten. Unterm Strich übersiedelten damit knapp 31.000 Personen mehr nach Österreich als wegzogen. Die Geburtenbilanz fiel hingegen bereits das sechste Jahr in Folge negativ aus. 2025 verstarben um knapp 12.000 Personen mehr als Kinder geboren wurden“, sagt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Das ist auch in der Steiermark so. 2025 lag die Sterberate je 1000 Personen bei 10,62 Todesfällen, dem gegenüber standen 7,61 Geburten. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau liegt in Österreich aktuell bei 1,3 Kindern, die Steiermark liegt mit 1,26 Kindern knapp unter dem Österreich-Durchschnitt.

Männer überschritten historische Schwelle

Einen Rekordwert verzeichnete die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt: Sie betrug im Jahr 2025 bei Männern 80,15 Jahre (Steiermark 79,99 Jahre) und bei Frauen 84,60 Jahre (Steiermark 84,52 Jahre). Damit überschritt sie bei Männern erstmals die historische Schwelle von 80 Jahren.

Gestiegen ist in Österreich auch der Ausländeranteil. Exakt 1.881.309 Menschen mit nicht-österreichischer Nationalität lebten am 1. Jänner 2026 in Österreich. Das waren um 25.890 Personen mehr als am Stichtag des Vorjahres. Der Anteil ausländischer Staatsangehöriger an der Gesamtbevölkerung lag zu Jahresbeginn 2026 bei 20,4 Prozent, nach 20,2 Prozent ein Jahr zuvor. Wien hatte Anfang 2026 mit 36,8 Prozent den höchsten Anteil nicht-österreichischer Staatsangehöriger. In der Steiermark liegt der Ausländeranteil laut den aktuellen Zahlen bei 14,8 Prozent.