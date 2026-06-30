Nicht mehr lange und die fünfte Jahreszeit bricht in St. Veit wieder an. Zehntausende Männer, Frauen und Kinder werden am Rennbahngelände wieder die Zeit ihres Lebens haben – jedoch hat seit heuer nicht mehr jeder Zutritt.

Bei der kürzlich stattgefundenen Gemeinderatssitzung wurde eine Anpassung der Wiesenmarktverordnung einstimmig beschlossen. Diese beinhaltet neben geänderten Öffnungszeiten am Sonntag und einer minimalen Reduzierung der Musiklautstärke auch Zutrittsbeschränkungen für Vierbeiner. „Für das Besucherzentrum sind Tiere jeder Art nicht mehr erlaubt“, erklärt Marktreferentin Silvia Radaelli (SPÖ). „Wir haben immer wieder gesehen, wie Leute mit ihren Hunden aufs Gelände gehen. Einige hatten auch keinen Maulkorb oben. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, ein Tierverbot einzuführen.“

Einen konkreten Anlassfall habe es diesbezüglich nicht gegeben. Vorrangig geht es bei diesem Verbot um das Wohl der Tiere. „Es ist traurig, dass man solche Richtlinien machen muss. Für die Hunde, die alles nur vom Boden aus sehen, ist so eine Veranstaltung eine Katastrophe.“ Das Verbot gilt für sämtliche Vierbeiner – auch jene, die in einer Handtasche befördert werden können. „Viele Tiere haben einfach Angst.“

Einsatzhunde, wie jene von der Polizei, sind erlaubt © Starpix / A. Tuma

Ausgenommen von der neuen Order sind Assistenz- und Einsatzhunde. Also Blindenhunde oder Polizeihunde können sich weiterhin am Gelände aufhalten. Ebenso gilt das Verbot nicht für gewerbliche Tiere, wie etwa den Streichelzoo.