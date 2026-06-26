Es gab viel heiße Luft – auf die Temperatur bezogen – als der St. Veiter Gemeinderat am Donnerstagabend tagte. Das Thermometer zeigte über 30 Grad, als Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) in seinem Vortrag ein Projekt vorstellte, das genau dieser Hitze entgegenwirken soll.

Beim „Pop-Up-Green“-Projekt werden 210 Quadratmeter des westlichen Hauptplatzes begrünt. Zehn stadtklimatisierte Bäume werden dafür angeschafft. „Es ist die erste Klimawandelanpassungsmaßnahme. In einem Workshop wurde klar, dass sich die Leute mehr Grün statt Beton wünschen – daher haben wir dieses Pilotprojekt ins Leben gerufen“, trug Kulmer vor. Spätestens Ende Juli sollte alles fertig sein.

Auch ein bekanntes Volksfest war Thema: In weniger als 100 Tagen ist wieder der St. Veiter Wiesenmarkt und die Vorfreude könnte nicht größer sein. Jedoch wurde in der Sitzung auch eine Adaptierung der Wiesenmarktordnung einstimmig beschlossen. Allen voran die Lautstärke. Musik muss von den bisherigen 95 Dezibel auf 92 Dezibel runtergedrosselt werden. Die Erklärung dafür: Ab 95 Dezibel wäre die Stadt dazu verpflichtet, Ohrstöpsel für den Gehörschutz zur Verfügung zu stellen. Ebenso wurde ein Verbot für Scooter und eine verpflichtende Barrierefreiheit (wo es möglich ist) stehen nun in der Wiesenmarktordnung.

Kürzere Öffnungszeiten

Ebenso erfuhren die Öffnungszeiten eine Adaptierung. „Am Sonntag ist eine Stunde früher Ende“, verkündete Marktreferentin Silvia Radaelli (SPÖ). Diese Änderung wäre auf Wünsche der Schausteller und Gastronomen zurückzuführen, da an diesem Tag weniger Frequenz zu später Stunde herrsche.

Als „bahnbrechendes Projekt“ beschrieb Stadtrat Walter Brunner die Installierung eines neuen Micro-ÖV-Clubs, in dem sich die Gemeinden St. Veit, Liebenfels, Frauenstein, St. Georgen am Längsee und Maria Saal befinden sollen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Kooperationsvertrag zwischen den Gemeinden und die Gründung der „Verkehrsregion Zollfeld“. Für die Finanzierung wurde eine außerplanmäßige Mittelverwendung von 31.800 Euro beschlossen. „2027 und 28 wird es dann in den Voranschlag miteinbezogen“, versicherte Finanzreferent Manfred Kerschbaumer (SPÖ).

Der Mikro-ÖV, ähnlich wie die „Ruf:mi“-Busse, wird eingeführt © KK

Die Stadtgemeinde St. Veit soll der Verkehrsregion als Kooperationsleader vorstehen. „Wir bekommen nichts, aber es kostet uns auch nichts. Es ist nur ein bisschen mehr Arbeit und das muss es uns wert sein“, meinte Brunner. Konkret handelt es sich um das gleiche Konzept wie bei den „Ruf:mi“-Bussen. Nach Buchung kann man von und zu diversen Haltestellen fahren. Neun Mitarbeiter sind notwendig, zuzüglich der Firma Hofstätter, welche sich um Buchungsangelegenheiten kümmern wird. Die Fahrzeiten sind 6 bis 22 Uhr.

Gemeinderat Robert Knabl (SPÖ) fragte kritisch: „Macht man damit nicht die Taxifahrer kaputt?“ Dann schaltete sich Christian Heschtera vom Verkehrsverbund ein: „Das System ist stark verknüpft mit Bus- und Bahnverkehr. Ich habe außerdem das Fahrzeug nicht exklusiv, Leute steigen ein und aus, ich muss zu Haltestellen fahren und kann keine großen Transporte machen.“ Aufgrund dieser Unterschiede sei der Mikro-ÖV keine Konkurrenz für die Taxis.

Ebenfalls befasste sich der Gemeinderat mit den Jahresabschlüssen der städtischen Unternehmen. Die St. Veit/Glan Holding GmbH verbuchte etwa einen Bilanzgewinn von 1.955.905,18 Euro, die Stadt-Immobilien-Gesellschaft von 1.556.757,17 Euro und die Kompostieranlage St. Veit/Glan GmbH von 1.201.632,25 Euro.