Arnold Schwarzenegger übernimmt eine ungewöhnliche neue Rolle – zumindest digital. Mit „Courtroom Chaos – Starring Arnold Schwarzenegger“ bringt Amazon ein KI-gestütztes Partyspiel auf den Markt, in dem eine generative Version des Hollywood-Stars als Richter über die verrücktesten Gerichtsverfahren entscheidet.

Das vom Studio GameNight entwickelte Spiel setzt voll auf Künstliche Intelligenz. Die digitale Version von Schwarzenegger hört sich die Argumente der Spieler an, stellt Rückfragen, kommentiert deren Aussagen und fällt schließlich ein Urteil. Dabei reagiert die KI dynamisch auf den Gesprächsverlauf, wodurch jede Partie anders verläuft.

Steirische Eiche entscheidet als KI-Richter

Das Spiel orientiert sich an bekannten US-Gerichtsshows, allerdings mit einem humorvollen Twist. Spieler schlüpfen in frei erfundene Rollen, denken sich skurrile Fälle aus und versuchen, den KI-Richter mit möglichst überzeugenden oder kreativen Argumenten auf ihre Seite zu ziehen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Sprachinteraktion mit der generativen KI, die flexibel auf die Eingaben der Teilnehmer reagiert.

Neben einem Einzelspielermodus gibt es auch einen Mehrspielermodus für zwei bis sechs Personen. Hier treten Teams gegeneinander an und liefern sich unterhaltsame Wortgefechte vor dem virtuellen Gericht. Ziel ist es, Arnold Schwarzeneggers KI-Version mit den besseren Argumenten zu überzeugen.

Arnie an Produktion beteiligt

Schwarzenegger stellte für das Projekt nicht nur seine Stimme und sein Aussehen zur Verfügung, sondern war laut Amazon auch an der Produktion beteiligt. „Courtroom Chaos – Starring Arnold Schwarzenegger“ steht Prime-Mitgliedern kostenlos zur Verfügung und erscheint für Smartphones. Eine Version für die PlayStation 5 ist derzeit nicht geplant.

Mit dem Titel setzt das US-Unternehmen Amazon seine Reihe prominenter KI-Richter fort. Bereits 2025 trat Rapper Snoop Dogg als digitale Richterfigur in einem ähnlichen Spielkonzept auf. Nun soll der Steirer Schwarzenegger mit seiner markanten Persönlichkeit und der Unterstützung generativer KI für noch mehr Unterhaltung sorgen.