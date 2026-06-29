FÜRSTENFELD. Rund 80 Gäste folgten der Einladung zur feierlichen Präsidentschaftsübergabe des Lions Clubs Fürstenfeld auf den Tautenberg, wo der neue Präsident Franz Friedl in den eigenen Garten geladen hatte.

Der scheidende Präsident Martin Jost nutzte die Gelegenheit, um auf ein erfolgreiches Clubjahr zurückzublicken. Besonders hob Jost den Lions-Adventkalender hervor, der mit 5000 aufgelegten Exemplaren rund 50.000 Euro für die Activity-Kassa einbrachte. Insgesamt konnten in den vergangenen beiden Clubjahren rund 100.000 Euro für soziale Zwecke aufgebracht werden.

Franz Jost sen. (m.) wurde für sein Lebenswerk gewürdigt © KLZ / Tamara Himsl

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte die Verleihung des erstmals vergebenen „Lion of the Year Award“ für das Lebenswerk an Franz Jost sen.. Der scheidende Präsident selbst wurde mit dem „Melivin Jones Fellow“ gewürdigt.

Mit der Übergabe des Präsidenten-Pins übernahm schließlich Franz Friedl offiziell die Führung des Clubs. Unter dem Motto „Mit eigenen Stärken Talente hervorheben“ möchte er auf Bewährtem aufbauen.