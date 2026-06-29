Oberhalb des Sportplatzes Guttaring befindet sich ein Platz, der in den Wintermonaten traditionell als Eislaufplatz genutzt wird. Um die Fläche künftig ganzjährig verwenden zu können, wird sie derzeit umgestaltet.

Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf rund 11.000 Euro. Davon werden 6000 Euro über die Kleinprojektförderung des Landes Kärnten beigesteuert. Gefördert werden dabei die Pflastersteine, der benötigte Splitt, die Transportkosten sowie das Lärchenholzmaterial für den Boden der Umkleide. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der in Kärnten für die Orts- und Regionalentwicklung verantwortlich ist, betont: „Es ist wichtig, dass für die Bevölkerung das ganze Jahr über attraktive und vielseitig nutzbare öffentliche Bereiche zur Verfügung stehen. Das stärkt nicht nur das Vereinsleben in der Gemeinde, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung.“

Neue Lagerräume

Denn zusätzlich entstehen hier nun auch die benötigten Lagerräume für die örtlichen Vereine. In der Nähe des Sportparks werden dafür auf Gemeindegrund mehrere Container aufgestellt. Diese können künftig von der Landjugend, der Theatergruppe, der Perchtengruppe und der Marktmusik genutzt werden. Um eine harmonische Einbindung in das Ortsbild zu gewährleisten, werden die Container mit einer Einhausung aus Lärchenholz versehen. Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben liegen bei 20.000 Euro. Die Einhausung wird ebenfalls über die Kleinprojektförderung des Landes Kärnten mit 10.000 Euro unterstützt.

Bei einem kürzlichen Besuch unterstrich Gruber die Bedeutung solcher Maßnahmen für die regionale Entwicklung: „Dieses Gesamtprojekt ist eine Investition in die Region und stärkt die Lebensqualität in Guttaring. Genau um solche wichtigen Initiativen zu unterstützen, wurde die Kleinprojektförderung ins Leben gerufen. Mit den beiden Projekten setzt die Marktgemeinde Guttaring wichtige Schritte zur Verbesserung der Infrastruktur und schafft nachhaltige Rahmenbedingungen für ein aktives Vereinsleben sowie ein attraktives Gemeindeleben für alle Generationen“.