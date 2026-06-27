Ein besonderer Tag für die als Austragungsort des „Carinthischen Sommers“ weit über Kärnten hinaus bekannte Stiftspfarre Ossiach: Am Sonntag, dem 5. Juli, überträgt der ORF um 10 Uhr den Gottesdienst anlässlich der Eröffnung des diesjährigen „Carinthischen Sommers“ österreichweit im Programm der Regionalradios Ö2.

Der Gottesdienst wird durchgeführt von Dechant Erich Aichholzer, assistiert von Diakon Wolfgang Putzinger. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Wolfgang Kogert, Orgelkurator des Carinthischen Sommers, dem Gesangsensemble „Company of Music“, Polina Winkler und Linnea Hurttia (Violinen) sowie Sebastian Stingl (Kontrabass). Zur Aufführung kommen die „Missa brevis in G-Dur, KV 140“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie zur Gabenbereitung das Offertorium „Lotus“, komponiert von der australisch-österreichischen Komponistin Tamara Friebel als Auftragswerk des Carinthischen Sommers.

Dechant Erich Aichholzer wird den Gottesdienst leiten © Privat

Für Dechant Aichholzer ist das diesjährige Motto des Carinthischen Sommers „fern und nah“ gleichsam „auch wie geschaffen als Leitgedanke für diesen Radiogottesdienst“. Glaube und Musik würden Grenzen überschreiten und Menschen verbinden, „jene, die nahe, also in den Kirchenbänken in Ossiach mitfeiern, mit jenen, die in der Ferne über das Radio mit dabei sind“, so Aichholzer. „Glaube und Musik vereinen Menschen aber nicht nur in einer Gemeinschaft, sie bringen uns auch innerlich zur Ruhe“. Dieses Aufatmen der Seele stehe auch im Mittelpunkt des Sonntagsevangeliums vom 5. Juli.

„In einer Welt voller Leistungsdruck lädt uns die Liturgie dieses Sonntags ein, das Schwere abzulegen“, sagt Dechant Aichholzer und betont, dass diese Sehnsucht „auch musikalisch auf faszinierende Weise spürbar wird“. So erwarte die Mitfeiernden neben zeitloser Musik von Wolfgang Amadeus Mozart zur Gabenbereitung eine besondere Uraufführung. Das Auftragswerk Lotus von Tamara Friebel sei, so Aichholzer, „ein Symbol für das Leben, das sich aus der Tiefe emporhebt, um in der Leichtigkeit aufzublühen“.