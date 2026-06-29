Große Freude im Kindergarten Millstatt: Leiterin Manuela Molzbichler zeigte sich begeistert von der Idee des Kiwanis Clubs Millstätter See, den Kindern einen besonderen Theatervormittag zu schenken. Gemeinsam mit Schloss Albeck wurde „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler lebendig: Dagmar Sickl las aus dem beliebten Kinderbuch, Multiinstrumentalistin Corina Kuhs begleitete die lustigen und herzerwärmenden Geschichten musikalisch. Über 80 Kinder tauchten in die geheimnisvolle Welt der kleinen Hexe und ihres Raben Abraxas ein.

Kinder zu stärken, Begegnungen zu ermöglichen und Freude zu schenken, genau das ist dem Kiwanis Club Millstätter See ein großes Anliegen. Deshalb lädt der Club am 4. Juli in Radenthein wieder zu einem Generationentag ein: Im Stadtsaal und am Platz vor dem Gemeindeamt warten über 200 Spiele auf Jung und Alt. Das Spieleerlebnis ist kostenlos, freiwillige Spenden sind willkommen. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erleben und die Freude am Spiel.