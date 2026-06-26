Dramatische Minuten spielten sich am Freitag, dem 26. Juni, im Bereich des Kreisverkehrs beim Weststeirischen Einkaufszentrum in Bärnbach ab. Am Vormittag erlitt eine 66-jährige Frau während einer Taxifahrt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Dank des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach und des Notarztes konnte die Frau noch am Einsatzort erfolgreich wiederbelebt werden.

Anschließend wurde die Patientin mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 12 ins Universitätsklinikum Graz geflogen. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungsmaßnahmen, indem sie eine Beschattung für den Einsatzbereich errichtete. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab und richtete eine Straßensperre ein, um die Landung des Hubschraubers zu ermöglichen. „Die ausgezeichnete Zusammenarbeit aller eingesetzten Einsatzorganisationen ist bei diesem Einsatz besonders hervorzuheben“, betont Lukas Gigerl, Sprecher des Roten Kreuzes. Er bedankt sich gemeinsam mit seinem Team bei allen beteiligten Einsatzorganisationen für die professionelle Zusammenarbeit und wünscht der betroffenen Patientin alles Gute.