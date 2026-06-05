Am Mittwochabend, 3. Juni 2026, geriet ein Heustall in Bärnbach in Brand. Zwei Mädchen – 12 und 13 Jahre alt – hatten den Brand entdeckt, gegen 21 Uhr alarmierte der Eigentümer (57) des Wirtschaftsgebäudes die Feuerwehr. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte griff der Besitzer laut Feuerwehr beherzt ein und führte erste Löschmaßnahmen durch. Die Feuerwehrmitglieder konnten den Brand unter schwerem Atemschutz schließlich rasch löschen, rund 45 Minuten später konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Die beiden Mädchen, die den Brand entdeckt hatten, mussten allerdings vorsorglich zur Abklärung einer möglichen Rauchgasvergiftung in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht werden. Die Ursache des Brandes konnte bislang nicht eindeutig festgestellt werden, die Untersuchungen dauern an. Tiere befanden sich nicht im Gebäude.

© Freiwillige Feuerwehr Bärnbach

Im Einsatz standen neben den Freiwilligen Feuerwehren Bärnbach und Piber auch das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach sowie die Polizei.