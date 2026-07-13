Der Köflacher Künstler Franz Dampfhofer ist vor wenigen Tagen 80 Jahre alt geworden. Seine Bilder werden derzeit in der Leibnitzer Galerie Marenzi und in den neuen Redaktionsräumlichkeiten der Kleinen Zeitung in Voitsberg (Grazer Vorstadt 14a) gezeigt, im Herbst gibt es eine große Schau im Köflacher Kunsthaus (18. September bis 31. Oktober) gemeinsam mit Christoph Rodler. In seinem Köflacher Atelier unterbrach der akademische Maler seine Arbeit und nahm sich Zeit für ein Gespräch.

Franz Dampfhofer bei der Ausstellungseröffnung im Büro der Kleinen Zeitung © Robert Cescutti