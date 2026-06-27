Aufwärmen bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke? Beim Hindernisparcours des Sportzweigs „Mio” am BG/BRG/BORG Köflach war das Pflicht. Der diesjährige „Miothlon” verlangte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nämlich alles ab und brachte sie an ihre Grenzen. Obwohl die Sonne alle Anwesenden schon vor dem Start auf Betriebstemperatur brachte, mussten Muskeln und Gelenke gezielt mobilisiert werden, um sich später beim Laufen, Springen und Krabbeln keine Blessuren zuzuziehen.

Anspruchsvoller Parcours

Obwohl der Parcours von Geübten in weniger als fünf Minuten bewältigt werden kann, sollte er nicht unterschätzt werden. Bereits unmittelbar nach dem Start warten die ersten Hürden: Es müssen drei Kästen überwunden werden, bis man das Volleyballfeld erreicht. Dort ist Krabbeln auf allen vier Gliedmaßen durch den Sand angesagt, ehe es erneut über die Kästen zurückgeht. Danach führt die Strecke mehrere hundert Meter außerhalb des Schulgeländes, bevor das Zielwerfen wartet. Wer den Tennisball in einen Reifen trifft, darf direkt ins Ziel einlaufen. Wer nicht trifft, muss noch eine kleine Ehrenrunde drehen. Und dann ist der Spaß auch schon vorbei – der Puls bleibt jedoch noch etwas länger im Maximalbereich.

195 Kinder und Jugendliche aus der Unterstufe gingen am Vormittag an den Start. Zu Mittag liefen Maximilian Vötsch und Pia Ruprechter all ihren Mitschülerinnen und Mitschülern aus den Oberstufenklassen, allen Lehrkräften und ehemaligen Schülern der Schule sowie allen Teilnehmern von LebensGroß davon. Die beiden sicherten sich die ersten Plätze und damit die Titel „Mioman“ und „Miowoman“.

Kühe auf der Laufstrecke

Ausgezeichnet wurden außerdem zwei Kühe und ein zweiköpfiger Dinosaurier – denn auch die lustigsten Kostüme wurden im Rahmen des Sportevents prämiert. „Die Schülerinnen und Schüler der 7M-Klasse haben den Miothlon hervorragend organisiert. Sie können stolz auf sich sein, weil heute alles so gut funktioniert hat“, freut sich Pädagoge Josef Pinter. Das Sportereignis bildet seit zehn Jahren den Höhepunkt am Ende des Schulsportjahres.

Von der Sponsorensuche über die Streckenplanung bis zur Verpflegung haben die Jugendlichen sämtliche Aufgaben übernommen. „Mit den Planungen haben wir bereits im April begonnen. Der organisatorische Aufwand war zwar groß, aber wir haben als Team sehr gut zusammengearbeitet. Jeder hat sich eingebracht und für die anderen alles gegeben“, ziehen die Schüler Niklas Reiter und Bastian Schriebl ein zufriedenes Resümee.